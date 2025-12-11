El país de América del Sur en la mira de Estados Unidos tras el ultimátum a Venezuela: un nuevo en la región

La advertencia no hablaba solo de narcotráfico, hablaba de poder. De quién marca los límites y quién debe obedecerlos. Y ahí Colombia quedó en el centro de una narrativa peligrosa.

La respuesta de este país de América del Sur

La respuesta de Gustavo Petro fue tan directa como inesperadamente visceral. No eligió el silencio diplomático, eligió las cifras. Su Gobierno reporta la destrucción de más de 18.000 laboratorios de cocaína y desafió al presidente de Estados Unidos a verlo con sus propios ojos. Le dijo que podía mostrarle un laboratorio menos cada 40 minutos. Pero remató con una línea que cruzó fronteras, no amenace nuestra soberanía, porque despertará al Jaguar.

Lo que subyace es más profundo, una disputa por la autoridad en América del Sur. La declaración supone un giro significativo, porque desplaza a Colombia del lugar de aliado estratégico en la lucha antidrogas y la coloca en un plano similar al de Venezuela, país históricamente enfrentado a Washington.