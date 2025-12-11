El país de América del Sur en la mira de Estados Unidos tras el ultimátum a Venezuela: un nuevo en la región

En la región de América del Sur, un país se ha convertido en la pieza que Estados Unidos no está dispuesta a dejar escapa. No se trata de negocios, es una jugada geopolítica para acabar con el narcotráfico.
El diario alemán Die Welt dedica uno de sus últimos artículos centrado en el nuevo foco que tendría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su lucha contra el narcotráfico. Te contamos sobre este país de América del Sur que está en la mira de Trump.
Se trata de Colombia, que Trump ha señalado como otro de los países donde se produce la cocaína que llega Estados Unidos. Según el portal El país, el presidente Donald Trump no tuvo titubeos, lanzó una advertencia sobre América del Sur. Dijo que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos, y mencionó a Colombia sin rodeos, podría ser blanco de ataques.
La advertencia no hablaba solo de narcotráfico, hablaba de poder. De quién marca los límites y quién debe obedecerlos. Y ahí Colombia quedó en el centro de una narrativa peligrosa.
La respuesta de Gustavo Petro fue tan directa como inesperadamente visceral. No eligió el silencio diplomático, eligió las cifras. Su Gobierno reporta la destrucción de más de 18.000 laboratorios de cocaína y desafió al presidente de Estados Unidos a verlo con sus propios ojos. Le dijo que podía mostrarle un laboratorio menos cada 40 minutos. Pero remató con una línea que cruzó fronteras, no amenace nuestra soberanía, porque despertará al Jaguar.
Lo que subyace es más profundo, una disputa por la autoridad en América del Sur. La declaración supone un giro significativo, porque desplaza a Colombia del lugar de aliado estratégico en la lucha antidrogas y la coloca en un plano similar al de Venezuela, país históricamente enfrentado a Washington.