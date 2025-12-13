En una jornada histórica, Godoy Cruz eligió a José Mansur como nuevo presidente

Finalmente, tras un par de horas de mucho hermetismo, se confirmó que Mansur fue el ganador.

El presidente electo asumirá en las próximas horas y seguramente en la semana presentará como nuevo DT a Mariano Toedtli, quien ya estuvo en el club como ayudante de Gabriel Heinze, a la vez que definirá el nombre del nuevo director deportivo.

Por primera vez en la historia del Tomba se presentaron tres listas ya que el descenso a la Primera Nacional trajo como consecuencia la ruptura del oficialismo y en la aparición de una tercera opción.

Los comicios tuvieron lugar en la sede social del club, en calle Balcarce, y contaron con un altísimo porcentaje de votantes. La votación comenzó a las 9, y se extendió hasta las 18 para cerrar con un aplauso de todos los presentes y dar paso al escrutinio.

La cantidad de votantes por mesa en Godoy Cruz

Mesa 1: 321

Mesa 2: 316

Mesa 3: 306

Mesa 4: 317

Total: 1259 socios.

Así fue la votación en el Tomba

1.259 socios, de los 1.919 habilitados en el padrón, votaron con boleta única en las cuatro mesas que tuvieron como autoridades a docentes del colegio del club.

Los habilitados para votar en estas elecciones fueron los socios plenos (activos o vitalicios), mayores de 16 años, con una antigüedad mínima de 6 meses y con la cuota al día.