En una jornada histórica, Godoy Cruz eligió a José Mansur como nuevo presidente

Godoy Cruz vivió una jornada histórica de elecciones en las que se eligió a José Mansur como nuevo presidente para el período 2025/29 y con el claro objetivo de que el club vuelva a la máxima categoría del fútbol argentino.
En un clima de mucha participación se llevaron adelante los comicios que tuvieron frente a frente a los dos dirigentes más importantes del club en los últimos años: Mansur, quien ya había sido presidente entre 2013 y 2021, y Alejandro Chapini, presidente saliente. Ambos se enfrentaron por primera vez mientras la otra lista estuvo liderada por Adrián Sajú.
Finalmente, tras un par de horas de mucho hermetismo, se confirmó que Mansur fue el ganador.
El presidente electo asumirá en las próximas horas y seguramente en la semana presentará como nuevo DT a Mariano Toedtli, quien ya estuvo en el club como ayudante de Gabriel Heinze, a la vez que definirá el nombre del nuevo director deportivo.
Por primera vez en la historia del Tomba se presentaron tres listas ya que el descenso a la Primera Nacional trajo como consecuencia la ruptura del oficialismo y en la aparición de una tercera opción.
Los comicios tuvieron lugar en la sede social del club, en calle Balcarce, y contaron con un altísimo porcentaje de votantes. La votación comenzó a las 9, y se extendió hasta las 18 para cerrar con un aplauso de todos los presentes y dar paso al escrutinio.
1.259 socios, de los 1.919 habilitados en el padrón, votaron con boleta única en las cuatro mesas que tuvieron como autoridades a docentes del colegio del club.
Los habilitados para votar en estas elecciones fueron los socios plenos (activos o vitalicios), mayores de 16 años, con una antigüedad mínima de 6 meses y con la cuota al día.