Las Leoncitas, con dos mendocinas, no pudieron con Países Bajos en la final del Mundial de Hockey sobre césped junior

Las Leoncitas, con las mendocinas Milagros Alastra y Sol Guignet, cayeron 2-1 contra Países Bajos, en la final del Mundial de Hockey sobre césped junior disputado en Santiago de Chile.
En el estadio Nacional Claudio Schüler, el equipo europeo abrió el marcador en el segundo cuarto con el tanto de Ivy Tellier y amplió la ventaja por parte de Guuaje Moes. Para la Argentina descontó Lara Casas en el tercer cuarto.
Con este resultado, Países Bajos alcanzó su sexto título en la categoría, tras los obtenidos en 1997, 2009, 2013, 2021 y 2023. Además, fue el quinto en las últimas seis ediciones.
Las neerlandesas dirigidas por Kai de Jager dominaron el partido a pesar de abrir el marcador recién en la mitad del segundo cuarto. Aun así, el equipo argentino le presentó batalla a las europeas que sufrieron los últimos dos cuartos el asedio de Las Leoncitas que a lo largo del torneo tuvieron como goleadora y figura a la mendocina Alastra.
Incluso el entrenador argentino sacó a la arquera Mercedes Artola y sumó una jugadora de campo y en ese lapso las neerlandes Tellier y Maud van den Heuvel vieron la tarjeta verde y dejaron a su equipo con nueve jugadores durante dos minutos cada una.
Las Leoncitas se quedaron en la puerta del tercer Mundial Junior de su historia, luego de conseguirlo en 1993 y 2016.
Esta fue la cuarta final en un Mundial Junior entre la Argentina y Países Bajos. El dominio neerlandés es total, ya que ganaron 3-0 en Boston 2009, 4-2 en los penales en Monchengladbach 2013, el 4-1 también en la “muerte súbita” en Santiago 2023 y el 2-1 de este sábado en Santiago de Chile.
De todos modos, es la octava vez en 11 ediciones que Las Leoncitas están entre las cuatro mejores del Mundial de Hockey sobre césped junior femenino.
El representativo nacional fue fue finalista también en Buenos Aires 2001 cuando perdió por penales con Corea y se ubicó tercero en Seongnam (Corea del Sur) 1997.