La nueva serie de Netflix que emociona con una historia inesperada y solo 6 capítulos

La historia sigue a Gaurav, un soltero despreocupado cuya vida cambia por completo cuando encuentra un bebé en la parte trasera de su auto. Sin apoyo, sin la aprobación de su familia y sin experiencia alguna, decide convertirse en padre soltero y asumir un desafío que pone a prueba sus creencias, su paciencia y su capacidad de amar.

A lo largo de los episodios, la serie muestra su lucha frente a la agencia de adopciones, la sociedad y una familia tan caótica como entrañable. Con un tono cálido y actual, Un papá soltero se consolida como una propuesta ideal para quienes buscan series emotivas y livianas dentro de Netflix.