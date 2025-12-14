Inicio Series y películas Netflix
La nueva serie de Netflix que emociona con una historia inesperada y solo 6 capítulos

El drama familiar que acaba de llegar a Netflix con 6 capítulos que mezclan humor, ternura y conflicto en el catálogo de series y películas de la plataforma

Antonella Prandina
Neha Dhupia es la protagonista de esta serie de Netflix. 

Un papá soltero es el nuevo título de Netflix estrenado el 12 de diciembre de 2025, creado por Neeraj Udhwani e Ishita Moitra, y presentado en un formato ágil de 6 capítulos. La ficción combina humor, drama familiar y emociones sinceras, posicionándose rápidamente entre las series y películas más comentadas del catálogo.

La historia sigue a Gaurav, un soltero despreocupado cuya vida cambia por completo cuando encuentra un bebé en la parte trasera de su auto. Sin apoyo, sin la aprobación de su familia y sin experiencia alguna, decide convertirse en padre soltero y asumir un desafío que pone a prueba sus creencias, su paciencia y su capacidad de amar.

A lo largo de los episodios, la serie muestra su lucha frente a la agencia de adopciones, la sociedad y una familia tan caótica como entrañable. Con un tono cálido y actual, Un papá soltero se consolida como una propuesta ideal para quienes buscan series emotivas y livianas dentro de Netflix.

un papá soltero- serie

Netflix: de qué trata la serie Un papá soltero

La sinopsis oficial de la serie Un papá soltero versa: “Un soltero despreocupado encuentra a un bebé en su auto y decide criarlo él mismo, sin apoyo, sin la aprobación de su familia… y sin tener idea de cómo hacerlo”.

Tras encontrar a un bebé en la parte trasera del coche, Gaurav (Kunal Khemu) se enfrenta a su excéntrica familia, a la agencia de adopciones y a la sociedad para ser padre soltero.

Netflix: tráiler de la serie Un papá soltero

Reparto de Un papá soltero, serie de Netflix

  • Kunal Khemu (Gaurav Gehlot)
  • Neha Dhupia (Mrs Nehra)
  • Manoj Pahwa (Jatin Gehlot)
  • Prajakta Koli (Namrata)
  • Ayesha Raza Mishra (Poonam Gehlot)
  • Ankur Rathee (Goldie)
  • Isha Talwar (Aparna)
  • Dayanand Shetty (Parbat Singh)
  • Suhail Nayyar (Pawan)

Dónde ver la serie Un papá soltero, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.

