Un papá soltero es el nuevo título de Netflix estrenado el 12 de diciembre de 2025, creado por Neeraj Udhwani e Ishita Moitra, y presentado en un formato ágil de 6 capítulos. La ficción combina humor, drama familiar y emociones sinceras, posicionándose rápidamente entre las series y películas más comentadas del catálogo.
La nueva serie de Netflix que emociona con una historia inesperada y solo 6 capítulos
El drama familiar que acaba de llegar a Netflix con 6 capítulos que mezclan humor, ternura y conflicto en el catálogo de series y películas de la plataforma
La historia sigue a Gaurav, un soltero despreocupado cuya vida cambia por completo cuando encuentra un bebé en la parte trasera de su auto. Sin apoyo, sin la aprobación de su familia y sin experiencia alguna, decide convertirse en padre soltero y asumir un desafío que pone a prueba sus creencias, su paciencia y su capacidad de amar.
A lo largo de los episodios, la serie muestra su lucha frente a la agencia de adopciones, la sociedad y una familia tan caótica como entrañable. Con un tono cálido y actual, Un papá soltero se consolida como una propuesta ideal para quienes buscan series emotivas y livianas dentro de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Un papá soltero
La sinopsis oficial de la serie Un papá soltero versa: “Un soltero despreocupado encuentra a un bebé en su auto y decide criarlo él mismo, sin apoyo, sin la aprobación de su familia… y sin tener idea de cómo hacerlo”.
Tras encontrar a un bebé en la parte trasera del coche, Gaurav (Kunal Khemu) se enfrenta a su excéntrica familia, a la agencia de adopciones y a la sociedad para ser padre soltero.
Netflix: tráiler de la serie Un papá soltero
Reparto de Un papá soltero, serie de Netflix
- Kunal Khemu (Gaurav Gehlot)
- Neha Dhupia (Mrs Nehra)
- Manoj Pahwa (Jatin Gehlot)
- Prajakta Koli (Namrata)
- Ayesha Raza Mishra (Poonam Gehlot)
- Ankur Rathee (Goldie)
- Isha Talwar (Aparna)
- Dayanand Shetty (Parbat Singh)
- Suhail Nayyar (Pawan)
Dónde ver la serie Un papá soltero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un papá soltero se puede ver en Netflix.