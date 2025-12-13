Está en Netflix y es la serie que arrasa de la mano de Kate Siegel

La serie es corta y concisa, con un total de 9 capítulos, que se dio en el marco de una tendencia muy fuerte dentro de Netflix, donde las principales preferencias en el catálogo de series y películas, eran las historias más acotadas. Para la crítica especializada, esta oferta es un éxito total con detalles muy interesantes y que son muy destacables, en el caso de los suscriptores, la opinión fue un poco más dividida.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las historias de terror más reproducidas de la plataforma.

Embed - LA MALDICIÓN DE BLY MANOR Tráiler Español DOBLADO (Nuevo 2020)

Netflix: de qué trata la serie La maldición de Bly Manor

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie no apta para menores de edad, La maldición de Bly Manor centra su historia en: "Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico del creador de La maldición de Hill House".

La serie tiene apenas 9 capítulos y una historia que es de las mejores de todo Netflix.

la maldición de bly manor 3

Reparto de La maldición de Bly Manor, serie de Netflix

Victoria Pedretti como Danielle

Kate Siegel como Viola

Elizabeth Allhands como Dani joven

Oliver Jackson-Cohen como Peter Quint

Amelia Eve como Jamie

Carla Gugino como Jamie anciana

T'Nia Miller como Hannah Grose

Rahul Kohli como Owen Sharma

Kamal Khan como Owen anciano

Tahirah Sharif como Rebecca Jessel

Amelie Bea Smith como Flora Wingrave

Dónde ver la serie La maldición de Bly Manor, según la zona geográfica