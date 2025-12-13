El catálogo de series y películas de Netflix se ha encargado de que haya opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado romper con el tabú que hay en torno al género de terror y conquistó al mundo entero de la mano de una historia de muy pocos capítulos, y que tiene a la aclamada Kate Siegel como una de las protagonistas: La maldición de Bly Manor.
Está en Netflix y es la serie que arrasa de la mano de Kate Siegel
Estamos al frente de una de las series más exitosas del todo el catálogo de Netflix de los últimos años, así la catalogan los especialistas
Las series y películas de producción estadounidense proponen en Netflix, historias que en cuestión de horas se vuelven de las más buscadas por los suscriptores, de cualquier género que sea. La serie ha sumado una historia que se encuentra basada en una novela en donde el terror, misterio y suspenso, están presente desde el minuto uno, de una manera que resulta irresistible no darle play.
No estamos hablando de una clásica serie de terror, ya que, de acuerdo a lo que muchos especialistas en series y películas aseguran, se funde con el drama, haciendo una analogía de los fantasmas con metáforas del dolor y las pérdidas. De igual manera, el creador de esta obra maestra de Netflix, como lo es Mike Flanagan, se encargó de ocultar fantasmas de manera sutil en el fondo de muchas escenas, desafiando a los espectadores.
La serie es corta y concisa, con un total de 9 capítulos, que se dio en el marco de una tendencia muy fuerte dentro de Netflix, donde las principales preferencias en el catálogo de series y películas, eran las historias más acotadas. Para la crítica especializada, esta oferta es un éxito total con detalles muy interesantes y que son muy destacables, en el caso de los suscriptores, la opinión fue un poco más dividida.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las historias de terror más reproducidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La maldición de Bly Manor
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie no apta para menores de edad, La maldición de Bly Manor centra su historia en: "Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico del creador de La maldición de Hill House".
La serie tiene apenas 9 capítulos y una historia que es de las mejores de todo Netflix.
Reparto de La maldición de Bly Manor, serie de Netflix
- Victoria Pedretti como Danielle
- Kate Siegel como Viola
- Elizabeth Allhands como Dani joven
- Oliver Jackson-Cohen como Peter Quint
- Amelia Eve como Jamie
- Carla Gugino como Jamie anciana
- T'Nia Miller como Hannah Grose
- Rahul Kohli como Owen Sharma
- Kamal Khan como Owen anciano
- Tahirah Sharif como Rebecca Jessel
- Amelie Bea Smith como Flora Wingrave
Dónde ver la serie La maldición de Bly Manor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La maldición de Bly Manor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Haunting of Bly Manor se puede ver en Netflix.
- España: La maldición de Bly Manor se puede ver en Netflix.