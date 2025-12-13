Quien tiene un pote de helado de telgopor tiene un tesoro en casa: para qué se puede usar

potes de telgopor (1)

Reciclaje: cómo convertir el telgopor en un tesoro para la casa

El telgopor tiene la capacidad de mantener la temperatura, absorber pintura y adaptarse fácilmente a nuevas formas. Esto lo convierte en un candidato ideal para el “reciclaje inteligente”, donde un envase de helado puede ganar una segunda vida con solo un poco de creatividad.

Con un simple pote de helado se puede crear un centro de mesa navideño digno de una revista de decoración. Solo requiere algunos materiales básicos y una serie de pasos.

Limpia bien el pote de telgopor

Píntalo con acrílico blanco, rojo o dorado. Para un efecto más sofisticado, podés usar pintura metalizada. O incluso con colores navideños.

Forrá el borde con cinta navideña, yute o soga.

Rellenalo con esferas navideñas, piñas secas, ramitas de pino, luces LED o velas artificiales.

Si preferís un centro de mesa más floral, colocá una esponja de oasis adentro y armá un arreglo con flores y ramas verdes.

Además de su versión navideña, el pote de telgopor puede transformarse en un enfriador portátil que funciona sorprendentemente bien gracias a su capacidad térmica. Siendo ideal para la mesa navideña, playas, picnics, viajes en auto y asados en el patio.

Para hacerlo, simplemente limpia el pote y coloca adentro hielo o bolsas refrigerantes. Introduce latas o botellas pequeñas y tápalo para conservar el frío durante horas.

Ventajas de estas ideas

El telgopor es liviano y fácil de manipular.

Mantiene livianos los arreglos florales.

Es una opción económica y ecológica frente a los centros de mesa comprados.

Mantiene la temperatura gracias al aislamiento del telgopor .

No se calienta tan rápido como otros contenedores.

Es una opción gratuita y reciclada.

Para el reciclaje, el telgopor es uno de los materiales más versátiles para reutilizar en casa, pero también uno de los que más se desechan sin necesidad. Aprovechar los potes de helado permite reducir residuos, ahorrar dinero, crear objetos útiles en minutos y decorar con estilo.