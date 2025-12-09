Las cajas vacías de cartón son un tesoro navideño: convertirlas en un calendario de Adviento

Las cajas suelen ser un elemento común en muchos hogares, pero muchas veces terminan acumulando polvo y ocupando espacio. ¿Qué tal si las conviertes en algo útil? Con esta gran idea de reciclaje, podrás transformar esas cajas en cuestión de minutos.

En plena temporada navideña, algunas familias buscan ideas económicas, creativas y sostenibles para decorar el hogar y sorprender a los más chicos. Y entre los objetos que suelen pasar desapercibidos, las cajas vacías de zapatillas son ideales. Con un poco de imaginación, pueden transformarse en un calendario de Adviento único, personalizado y totalmente artesanal.