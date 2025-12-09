Las cajas vacías de cartón son un tesoro navideño: convertirlas en un calendario de Adviento

Si eres de los que guarda cajas de zapatos o de cartón sin saber muy bien para qué, tenemos una buena noticia: podrías estar acumulando un verdadero tesoro para la Navidad. Con un poco de creatividad y materiales simples, estas cajas se pueden reciclar y reutilizar creando un calendario de Adviento ideal para los más chicos del hogar.
Las cajas suelen ser un elemento común en muchos hogares, pero muchas veces terminan acumulando polvo y ocupando espacio. ¿Qué tal si las conviertes en algo útil? Con esta gran idea de reciclaje, podrás transformar esas cajas en cuestión de minutos.
En plena temporada navideña, algunas familias buscan ideas económicas, creativas y sostenibles para decorar el hogar y sorprender a los más chicos. Y entre los objetos que suelen pasar desapercibidos, las cajas vacías de zapatillas son ideales. Con un poco de imaginación, pueden transformarse en un calendario de Adviento único, personalizado y totalmente artesanal.
Reciclaje: crea un calendario de Adviento con cajas
Las cajas poseen el tamaño perfecto para crear compartimentos, cajoncitos y espacios sorpresa. Además, su material resistente permite decorarlas de múltiples maneras, desde técnicas con papel reciclado hasta pintura, cintas y elementos naturales.
El calendario de Adviento es una tradición que entusiasma especialmente a los más chicos, ya que esperan día a día una sorpresita hasta llegar a la Navidad. Para ello, te enseñamos como crear uno casero con cajas de zapatillas que permite personalizar cada detalle y adaptarlo a los gustos de la familia.
Puedes usar una sola caja grande o varias cajas pequeñas, generando 24 compartimentos para colocar dulces, mensajes positivos, mini juguetes, actividades navideñas, stickers, dibujos o retos divertidos.
- Para hacerlo reúne 1 a 3 cajas vacías. Cuanto más firmes, mejor será el resultado final. Dividí la caja en 24 espacios.
- Se pueden colocar cajoncitos hechos con rollos de cartón, sobres reciclados o pequeñas cajitas internas.
- Decora el exterior usando papel de regalo viejo, revistas, telas, hojas secas, ramitas o pintura.
- Numera cada compartimento del 1 al 24: podés usar stickers, marcadores o números impresos.
- Coloca las sorpresas dentro: elegí elementos pequeños, económicos y significativos.
- Ubica el calendario en un lugar visible: puede ir colgado en la pared, sobre un mueble o apoyado en la mesa navideña.