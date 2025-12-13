Hallaron muerto al joven mendocino que desapareció en Río Negro el feriado del 8 de diciembre

Enzo de Oro diario Río Negro La zona del Río Negro donde era buscado Enzo de Oro. El viernes a la noche hallaron su cuerpo. Foto: gentileza Diario Río Negro

Por qué fue difícil la búsqueda del joven mendocino

El cuerpo de Enzo de Oro se encontraba dentro del río, en jurisdicción de la ciudad de Roca, a varios kilómetros de donde había sido visto por última vez.

Se trata de una zona de difícil acceso, por lo que recién se pudo sacar del agua en la madrugada de este sábado, de acuerdo a la información del Diario Río Negro.

En esta zona del río se intensificó la búsqueda cuando vecinos entregaron a la Policía una mochila con las pertenencias del joven mendocino desaparecido, que encontraron a la orilla del cauce.

Sin embargo, no se presentaron testigos que lo hayan visto meterse al río, lo que claramente sí ocurrió.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

Según describió el Diario Río Negro, el comisario que llevó adelante la búsqueda, José González -jefe de la Unidad Regional II- dijo que debieron trabajar duramente para encontrar el cuerpo del joven mendocino.

Describió que el viernes, mientras rastrillaban el lugar, un lugareño se acercó al personal de Investigaciones y le comunicó que había visto un cuerpo en el cauce del Río Negro, a varios kilómetros del puente de Paso Córdoba. "Esta persona suele andar por esos lugares, por eso lo vio y dio aviso", manifestó el comisario.