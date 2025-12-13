Hallaron muerto al joven mendocino que desapareció en Río Negro el feriado del 8 de diciembre

El cuerpo de Enzo Leandro de Oro, un mendocino de 28 años, fue hallado en la noche de este viernes 12 de diciembre, en las aguas del Río Negro. El joven era intensamente buscado desde el lunes 8 de diciembre, día en el que se lo vio por última vez.
El rastrillaje que se realizó para hallar al mendocino fue intenso: incluyó a personal de Bomberos Voluntarios de Roca y Allen, la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval Argentina y Protección Civil. Lo buscaron por tierra y agua, hasta que en la noche del viernes dieron con el cuerpo.
Su familia -que había viajado a mediados de semana a Río Negro- ya lo reconoció y se espera una autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.
Por qué fue difícil la búsqueda del joven mendocino
El cuerpo de Enzo de Oro se encontraba dentro del río, en jurisdicción de la ciudad de Roca, a varios kilómetros de donde había sido visto por última vez.
Se trata de una zona de difícil acceso, por lo que recién se pudo sacar del agua en la madrugada de este sábado, de acuerdo a la información del Diario Río Negro.
En esta zona del río se intensificó la búsqueda cuando vecinos entregaron a la Policía una mochila con las pertenencias del joven mendocino desaparecido, que encontraron a la orilla del cauce.
Sin embargo, no se presentaron testigos que lo hayan visto meterse al río, lo que claramente sí ocurrió.
Cómo fue el hallazgo del cuerpo
Según describió el Diario Río Negro, el comisario que llevó adelante la búsqueda, José González -jefe de la Unidad Regional II- dijo que debieron trabajar duramente para encontrar el cuerpo del joven mendocino.
Describió que el viernes, mientras rastrillaban el lugar, un lugareño se acercó al personal de Investigaciones y le comunicó que había visto un cuerpo en el cauce del Río Negro, a varios kilómetros del puente de Paso Córdoba. "Esta persona suele andar por esos lugares, por eso lo vio y dio aviso", manifestó el comisario.