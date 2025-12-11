Buscan a un mendocino que desapareció en Río Negro: solo hallaron su mochila al borde de un río

Por ahora no hay testigos que confirmen que el mendocino se metió al río, según informó el diario Río Negro.

busqueda mendocino desaparecido rio negro El mendocino es buscado por el lecho del río. Foto: diario Río Negro

Las tareas son un trabajo conjunto que incluye personal de Bomberos Voluntarios de Roca y Allen, la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval Argentina y Protección Civil.

Las autoridades conformaron un comité de crisis con la participación adicional de investigadores de la Fiscalía de General Roca.

Tres días de búsqueda sin resultados

Este jueves se cumplieron 3 días desde que desapareció el joven. En General Roca hay un gran despliegue terrestre, acuático y aéreo que involucra a todas las unidades operativas del Alto Valle, con apoyo de Bomberos Voluntarios de Allen y General Roca y efectivos de Prefectura Naval Argentina, informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.

policia rio negro búsqueda Varias fuerzas de seguridad tienen a cargo el operativo de búsqueda en Río Negro. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad de Río Negro

Los rastrillajes se extienden desde Paso Córdoba hasta la zona de Valle Azul, con la participación de la Brigada Montada, Brigada Rural, Brigada de Investigaciones, División de Buzos y División Canes. Complementan la búsqueda con drones de vigilancia y cámaras sumergibles que permiten inspeccionar sectores de difícil acceso.

"Las embarcaciones realizan recorridos permanentes en el agua con maniobras en forma de 'ocho', lo que permite remover elementos que pudieran encontrarse debajo del cauce, facilitando la labor de los equipos de rescate y maximizando la eficiencia del operativo", detallaron desde el ministerio.

La familia viajó desde Mendoza

La familia de Enzo Leandro Oro viajó desde Mendoza para seguir de cerca la investigación. Las autoridades mantienen comunicación permanente con ellos para brindar contención e informar sobre el trabajo realizado.

Las autoridades de Río Negro solicitaron la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda. Piden que se comuniquen al 911 o a la unidad policial más cercana.