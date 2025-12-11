El niño que iba a ser una estrella de Hollywood pero terminó desaparecido

joe pichler desaparecido 3 El niño comenzó una carrera como actor antes de su desaparición.

La incipiente carrera como actor antes de desaparecer

La carrera de Joe Pichler despegó rápidamente. Comenzó con apariciones en comerciales y pequeños roles en televisión, pero su gran oportunidad llegó en 1996 con la película The Fan, donde compartió pantalla con estrellas como Robert De Niro y Wesley Snipes.

El éxito verdadero llegó en 1999 con Varsity Blues, una comedia deportiva sobre fútbol americano en la que interpretó a un joven jugador. La película fue un hit taquillero y catapultó a actores niños.

Sin embargo, en 2003, a insistencia de su familia, Joe Pichler regresó a su ciudad natal para terminar la secundaria. Sus padres, preocupados por el estilo de vida hollywoodense, querían que tuviera una educación normal.

A los 18 años, accedió a su fondo fiduciario y planeaba volver a California una vez que le quitaran los brackets dentales, programado para unas semanas después.

joe pichler desaparecido 2 Una de las últimas fotos del chico antes de su desaparición.

La desaparición

La noche del 4 de enero de 2006 marcó el comienzo del enigma. Joe Pichler pasó la velada jugando cartas con amigos en su apartamento. En la madrugada del 5 de enero, hizo una llamada telefónica a un amigo con quien había estado esa noche. Durante la conversación, sonaba intoxicado y desconsolado, posiblemente bajo la influencia de alcohol o drogas recreativas que experimentaba ocasionalmente. Fue la última vez que alguien oyó su voz.

Joe Pichler no se presentó al trabajo ni respondió llamadas, pero su familia no lo reportó desaparecido hasta el 16 de enero, asumiendo que estaba con amigos.

El 9 de enero, su auto fue encontrado abandonado. Dentro estaban todas sus pertenencias: billetera, llaves, teléfono celular y un poema escrito a mano. El texto expresaba remordimiento por no haber sido un "hermano más fuerte" y pedía que sus pertenencias se entregaran a su hermano menor.

La investigación de la Policía de Estados Unidos se centró en la hipótesis del suicidio, pero no se encontró evidencia concluyente. La familia insistió en la posibilidad de juego sucio. Sin embargo, nunca hubo respuestas certeras sobre la desaparición.