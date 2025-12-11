Podría ser condenada a muerte después de que su hijo de 3 años falleciera por un ataque de su novio.

Detenida niño madre Una mujer podría ser condenada a la pena de muerte por el fallecimiento de su hijo de 3 años por un ataque psicótico de su novio. Foto gentileza telemundo.com

El niño estuvo casi dos meses peleando por su vida tras un episodio ocurrido en octubre pasado que le provocó daños cerebrales catastróficos, hemorragia cerebral y moretones por todo el cuerpo. Berg, de 30 años, fue detenida el lunes siguiente al fallecimiento del chico y su situación es complicada ya que enfrenta la posibilidad de ser condenada con la pena de muerte.

Christopher Alexander, también de 30 años, es el hombre que habría agredido, quien llevó al niño a la guarda de un hospital afirmando que escuchó un “golpe sordo” cuando Dawson se cayó.

Los médicos que asistieron al pequeño advirtieron que las lesiones no coincidían con la versión que dio el hombre, advirtió a las autoridades policiales sobre la situación y lo detuvieron días después por "lesiones a un menor y obstrucción de pruebas". En los últimos días, la fiscalía elevó la acusación a homicidio capital.

El padre de Dawson, Dahrian Zamora, hizo público el drama que vivieron por lo ocurrido con su hijo y publicó en redes sociales: “Con gran pesar vengo hoy aquí para informar al público que mi hijo Dawson ha fallecido. Murió ayer el día de mi cumpleaños”.

Después, en diálogo con medios locales, el hombre aseguró que siente alivio al saber que su hijo ya no sufre, más allá del dolor que le generó su muerte: “Me alivia saber que ya no tiene que lidiar con eso”.

Los estudios tomografía computada y de resonancia magnética habrían mostrado lesiones compatibles con abuso reiterado, según fuentes judiciales a cargo del caso, provocando daño cerebral severo, hemorragia y moretones extensos. Dawson permaneció varias semanas en terapia intensiva y finalmente murió durante el fin de semana.

Tras la hospitalización del menor, en octubre, Dahrian obtuvo la custodia de Dawson y de su hija Harper. La muerte del niño coincidió con el cumpleaños de su padre. Dharian contó que Harper ahora se encuentra a salvo y empezando una nueva escuela mientras intenta procesar la pérdida. Una fundación (GoFundMe) creado para ayudar a familias por estos casos superó los US$60.000.

Berg fue arrestada el 8 de diciembre y acusada de asesinato capital, y los cargos contra Alexander, también detenido, se han elevado a asesinato capital. En Texas, una condena por asesinato capital se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua.

La fiscalía acusa a Berg de haber permitido que su novio viviera en su casa con el niño pese a que Alexander llevaba una tobillera y tenía antecedentes penales. Ambos quedaron imputados y permanecen en prisión mientras avanza la causa que se definirá con el juicio por la muerte del niño.