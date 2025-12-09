Investigan la muerte de un hombre que cayó del noveno piso de un edificio

Los investigadores constataron la muerte del hombre minutos después de llegar a la escena y trabajaron en las pericias para tratar de establecer cómo pudo haber sucedido el accidente. Además, los peritos consideraban la posibilidad de que la caída haya sido intencional, tratándose de ese modo de un caso de suicidio.

Según indicaron las primeras fuentes, fueron los vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades policiales al escuchar el estruendo del cuerpo del hombre contra el cemento. Además, informaron que el mismo habría caído justo al lado de la pileta de natación del edificio.

Personal médico del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) que también se hizo presente en el edificio constató el fallecimiento del hombre en el lugar a causas de las graves heridas que sufrió por la caída.

También se supo que el hombre era residente del departamento desde el cuál habría caído, situado en el noveno piso. Se trata de un edificio de solo 9 pisos y la víctima vivía en última planta. Los efectivos intervinientes en el lugar de la tragedia subieron al departamento y notaron que la puerta se cerrada con llave. Al ingresar, tras anunciar que eran policías, confirmaron que la mujer y su hijo menor de edad estaban en buen estado de salud.

Suicidio joven muerte

Los datos que trascendieron indicaban que el hombre tenía 60 años. Según los pocos datos que se pudieron recolectar hasta el momento, todo indicaría que se trata de un caso de suicidio, teniendo en cuenta que no se observaron daños en la estructura del departamento que indicaran una caída.

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones de la mujer y el niño. Los investigadores, respondiendo a decisiones de la Fiscalía a cargo del caso, continuarán con las indagaciones y se esperan los resultados preliminares de la autopsia debida para tratar de establecer los motivos que motivaron semejante episodio.