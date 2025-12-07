Se tiró del piso 10 de un edificio junto a sus hijos: ella murió y los menores están graves.

Madrid departamento suicidio

Los vecinos del edificio se comunicaron al número de emergencias tras advertir la grave situación y una unidad móvil de Samur-Protección-Civil que llegó rápidamente solo pudo certificar la muerte de la mujer, M. G., de 48 años, quien estaba divorciada de su pareja y tenía problemas de depresión. Los servicios sanitarios actuaron de inmediato y también intervinieron agentes policiales y bomberos.

Fuentes policiales han descartado por el momento que se trate de violencia machista teniendo en cuenta que la mujer, de nacionalidad española, estaba sola en el domicilio con los mellizos, mientras que algunos vecinos comentaron a los investigadores que tenía problemas de salud mental.

Una vecina del edificio de la calle Ricardo Ortiz, donde sucedió el trágico episodio, le comentó a Telemadrid que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”. La mujer y los mellizos cayeron a uno de los jardines del edificio.

Otros vecinos de la zona que conocían a la mujer le comentaron a la cadena Telecinco que la madre de los gemelos tenía “afectada su salud mental”: “Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras”, dijeron, según Infobae.

La Policía Nacional está a cargo de la investigación, con apoyo de la Policía Municipal y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, mientras que los agentes lograron recopilar varios testimonios de vecinos del edificio.

Madrid departamento jardin

Las autoridades mantienen abierta la causa mientras los hospitales informan de manera frecuente sobre la evolución de los mellizos que se encontrarían fuera de peligro.

Miembros de la Policía Nacional afectada a la investigación del caso, ingresó al departamento del piso 10, y confirmaron que no había nadie en el interior, mientras que secuestraron un teléfono móvil, una computadora portátil, que era de la mujer fallecida y cuadernos con varias anotaciones, según el informe de El Mundo.