Posible suicidio: un hombre murió al caer del piso 20 de un edificio.

La víctima, de quien no se conoce su identidad, cayó desde una moderna torre en la que se encuentran las oficinas centrales de la Constructora AVB en la que trabajaba, motivo por el que los uniformados interrumpieron el tránsito en la zona.

Personal del SAME también concurrió al lugar y los médicos solo pudieron constatar el deceso del joven, quien falleció como consecuencia del impacto y las graves heridas que sufrió por la caída.

Los investigadores intentan esclarecer si el hombre, cuya identidad no trascendió, se arrojó al vacío de manera voluntaria o si fue víctima de un hecho de violencia. Su cuerpo quedó en uno de los carriles de la Avenida Libertador de la mano que va al centro porteño.

De acuerdo a testimonios que surgieron en el lugar indicaban que un compañero de trabajo de la víctima, indicó que observó al hombre, un analista contable de 30 años, abrir la puerta del balcón y arrojarse al vacío.

La tragedia aconteció frente a la sede Belgrano de la Escuela ORT, una institución privada perteneciente a la comunidad judía que fue fundada en 1936, por lo que los niños y niñas que allí concurren fueron espectadores privilegiados del lamentable episodio.

La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía Saavedra y Núñez, a cargo de José María Campagnoli, quien dispuso la continuidad de las investigaciones por un caso de “suicidio”.