Un niño de 9 años murió al caer por el hueco del ascensor de un edificio
En un trágico accidente, un niño de 9 años murió luego de caer al hueco del ascensor de un edificio desde el noveno piso. El menor falleció cuando era atendido en un hospital
El lamentable episodio ocurrió este martes, en las primeras horas de la tarde, en un edificio de 10 pisos situado en la avenida Avellaneda al 2400, en el barrio porteño de Flores, donde, ante un llamado al teléfono de emergencias 911, una dotación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron para tratar de salvar a un menor que había caído hasta el subsuelo desde el noveno piso.
Al conocer el accidente, una unidad de la colectividad judía que se ubica a metros del edificio, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al menor hasta que arribó personal del SAME, pocos minutos después.
Los médicos de la unidad sanitaria realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron al niño al Hospital Teodoro Álvarez, nosocomio en el que minutos después de su ingreso falleció como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.
Por estas horas los investigadores de la Policía de la Ciudad y personal de la Fiscalía interviniente tratan de establecer las circunstancias en que ocurrió el grave incidente, como así realizando pericias que permitan esclarecer cómo cayó el menor por el hueco del ascensor.
No se ha informado si al momento del incidente, el niño se encontraba acompañado por algún familiar o con alguna persona mayor a su cuidado.