Un niño de 9 años murió al caer por el hueco del ascensor de un edificio

El lamentable episodio ocurrió este martes, en las primeras horas de la tarde, en un edificio de 10 pisos situado en la avenida Avellaneda al 2400, en el barrio porteño de Flores, donde, ante un llamado al teléfono de emergencias 911, una dotación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron para tratar de salvar a un menor que había caído hasta el subsuelo desde el noveno piso.

Al conocer el accidente, una unidad de la colectividad judía que se ubica a metros del edificio, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al menor hasta que arribó personal del SAME, pocos minutos después.