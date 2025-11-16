Un niño de 4 años murió al incendiarse un camión

Un niño de 4 años perdió la vida luego de que se incendiara la parte de atrás de un camión en el que se encontraba jugando. Según los investigadores, el incendio lo habría provocado la explosión de una garrafa que estaba en el vehículo y que el dueño usaba para cocinar.
Una tragedia conmovió este fin de semana a la localidad de Ordóñez, en el departamento Unión, en Córdoba. Un nene de apenas cuatro años murió luego de que se incendiara la parte trasera de un camión Mercedes Benz en el que se encontraba jugando.
El hecho ocurrió en la noche del sábado en Ordóñez, cuando una garrafa tomó fuego dentro de la cucheta del vehículo. Los camioneros habitualmente suelen llevar una garrafa y la usan para cocinar cuando están de viaje.
La Justicia investiga las causas del siniestro.
Según informó la Policía de Córdoba, los primeros indicios apuntan a que una garrafa tomó fuego en la cucheta del camión, lo que desató un incendio repentino y fatal. Las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo.
El siniestro ocurrió durante la noche y generó profunda consternación entre vecinos y familiares. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvar la vida del niño.
La Justicia investiga las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego dentro del vehículo y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.
Fuente: eldoce.tv