Un niño de 4 años murió al incendiarse un camión

En una terrible tragedia, sucedió cuando, por causas que aún se investigan, se incendiara la cabina de un camión donde estaba jugando. El drama ocurrió en la localidad de Ordoñez, en el departamento Unión.

La versión oficial es que la criatura estaba jugando en momentos que el rodado estaba detenido y adultos habían prendido presuntamente una pequeña cocina con una garrafa para cocinar.

Tragedia. Un niño de apenas 4 años murió mientras jugaba en la parte de atrás de un camión cuando se incendió.

Según informó la Policía de Córdoba, los primeros indicios apuntan a que una garrafa tomó fuego en la cucheta del camión, lo que desató un incendio repentino y fatal. Las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo.

El siniestro ocurrió durante la noche y generó profunda consternación entre vecinos y familiares. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvar la vida del niño.

La Justicia investiga las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego dentro del vehículo y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.

