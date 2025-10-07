Tragedia en Madrid: el derrumbe de un edificio en construcción dejó dos muertos y varios desaparecidos.

Madrid edificio accidente El derrumbe en un edificio en construcción en el centro de Madrid se produjo cuando varias personas trabajaban en el lugar. Foto gentileza elespanol.com

Tras varias horas de trabajo para estabilizar la fachada del edificio en consatrucción, los bomberos iniciaron la búsqueda de las personas desaparecidas. La operación cuenta con la colaboración de perros especialmente adiestrados para estos casos de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate de España.

Mientras que en el operativo, la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal desplegó drones para obtener imágenes del interior de lo que quedó de la estructura, para facilitar las tareas de rescate.

Los obreros que trabajaban en el lugar señalaron que la mujer desaparecida era “la arquitecta”, aunque fuentes de los bomberos precisaron posteriormente que se trata de una administrativa llamada Laura, de unos 30 años, que se encontraba en el edificio al momento del colapso.

En tanto, el alcalde no especificó que cargo tenía la mujer, pero sí aclaró que tenía “responsabilidad en la obra”.

De acuerdo a lo informado por la Policía Municipal de Madrid, además de Laura, los otros tres desaparecidos son hombres: Dambéle, Alfa y Jorge, de entre 30 y 50 años y originarios de Malí, Guinea y Ecuador. Dos de ellos se encontraban en el baño del sótano y el tercero en la planta más alta del edificio.

Todos eran empleados de la empresa de construcción ANKA a cargo de las obras en el edificio situado en plena capital de España.

Consultado por los medios de prensa, el alcalde aclaró que la obra contaba con licencia desde febrero de este año: “Los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico y estaban ejecutando la reforma de acuerdo a la autorización que se había concedido”, señaló.

El funcionario destacó que los habitantes de los edificios vecinos al bloque derribado podrán regresar a sus viviendas durante la noche de este martes, cuando los bomberos vayan terminando sus labores de despeje.

Trabajadores de comercios vecinos al edificio siniestrado dijeron haber escuchado un “estruendo” y que, enseguida, el aire se llenó de polvo y un olor extraño. “Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar”, relató una vecina, todavía conmocionada por lo sucedido.

Madrid edificio colapso Dos personas murieron al derrumbarse un edificio en construcción en el centro de Madrid, y otras se encuentran desaparecidas. Foto gentileza abc.es

Otra residente del barrio comentó que el edificio “llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras”. De acuerdo a su testimonio, los responsables de la empresa habían "instalado una grúa de gran tamaño en el andamio y el plan era convertir el lugar en un hotel, con obras que iban a durar dos años".

“Hace media hora noté un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble, una nube que dejó a la gente asustada y confundida”, describió otras de las vecinas del edificio que colapsó.

Fuentes de la investigación indicaron que “se han caído al menos seis pisos“, mientras que varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar junto a agentes de la Policía Municipal de Madrid, que además dispuso que la zona permanezca completamente cerrada al tránsito.