Una alcaldesa alemana fue atacada a puñaladas dos semanas de después de ser elegida

Luego del grave incidente, la mujer acusó que había sido atacada "por varios hombres" en la calle, pero la policía realizó una rápida investigación y no encontró pruebas que validaran esa versión. Horas después, las autoridades detuvieron a los dos hijos adoptivos de Iris, de 15 y 17 años que se encontraban en la vivienda.

La determinate decisión de la Justicia se tomó luego de que se profundizara la sospecha de que el ataque tiene que ver con un conflicto, descartando de ese modo una situación política. La información fue revelándose con rapidez y según anunciaron la cadena pública WDR y el sitio Focus Online, las primeras dudas recayeron en el hijo de 15 años, quien fue trasladado esposado a una dependencia policial para evitar la pérdida de pruebas.

El adolescente declaró en un primer momento que su madre había sido atacada por “varios hombres” en la calle, pero las autoridades descartaron esa posibilidad.

Las pericias a cargo de la Policía de Investigaciones apuntaron a la hija de la alcaldesa de 17 años, quien fue señalada como la principal culpable del ataque. En ese sentido, un vocero policial confirmó que aún "trabajan sobre la hipótesis de un hecho con trasfondo familiar¨, descartando un posible problema político.

La policía montó entonces un importante operativo alrededor de la casa, en Herdecke, una ciudad alemana en la que viven unos 22.500 habitantes, mientras los médicos luchan por mantener con vida a la política del SPD, que permanece internada en un hospital especializado de Bochum, adonde fue trasladada en un helicóptero sanitario.

Ataque alcaldesa herida En un episodio de violencia familiar, una alcaldesa alemana fue atacada a puñaladas frente a su casa y detuvieron a sus dos hijos adoptivos. Foto gentileza la100.com

El medio local Der Spiegel indicó que no es la primera vez que Stalzer vive un hecho de violencia, teniendo en cuenta que en la vivienda de Stalzer se había vivido un episodio violento el año pasado. En aquella oportinudad la hija de 17 años habría atacado a su madre con un cuchillo, aunque la agresión no tuvo graves consecuencias.

Ese accionar de la adolescente fue registrado como un caso de violencia doméstica y terminó en una intervención policial. Meses después, la actual alcaldesa nuevamente sufrió un hecho similar, el cual fue descrito por el canciller alemán Friedrich Merz como "un acto odioso" y expresó: "Tememos por la vida de la alcaldesa electa y esperamos su recuperación completa. Mis pensamientos están con su familia¨.