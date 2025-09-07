"La bruja de Solwezi": la mujer que mató siete de sus hijos y bebió la sangre de ellos. 

Asesina serial mujer La mujer de 60 años confesó que mató a siete de sus hijos y luego de los crímenes bebió la sangre de ellos. Foto Noticias Argentinas

Quienes conocieron a "La bruja de Solwezi", la definieron como una persona muy introvertida y en una sociedad muy cerrada como lo era en Zambia por los años '50, '60 y '70, aunque se desconoce cuantos hijos tuvo la mujer y cómo los fue asesinando.

La Policía nunca recibió reporte de algún vecino o de alguien anónimo que denunciara la desaparición de algún niño, aunque también es cierto que eso era difícil que ocurriera por aquella época y en un país como Zambia, donde las autoridades no investigaban nada y hasta se normalizaban los ritos de magia negra.

Los efectivos policiales de una comisaría de Solwezi quedaron impactados y sorprendidos, el 23 de marzo de 1995, con el relato de una mujer de 60 años que parecía más grande, afectada por los achaques que la vida le había provocado en un lugar tan inhospito como Zambia, donde había que trabajar con dureza para sobrevivir.

Esa mujer era Malisha, quien se presentó en una seccional policial cercana a su casa, posiblemente invadida por una tortura mental que le había provocado el hecho de asesinar a siete de sus hijos, de quienes se desconoce edades, la forma en que los mató y los años en que ocurrieron los terribles crímenes.

Los uniformados atendieron a esa anciana que enseguida confesó que era la autora de los homicidios de siete de sus chicos, aunque no quedó todo ahí, porque lo que vendría después fue aún más impactante. Es que acto seguid, la asesina serial reveló que una vez que mató a sus hijos, bebió gran parte de su sangre y hasta llegó a comerse la carne de algunas partes de los cuerpos.

Asesina serial comisaría Una mujer conocida como "La bruja de Solwezi", fue una asesina serial de Zambia, que mató y bebió la sangre de siete de sus hijos. Foto Imagen de Google.

Cuando los policías que escucharon su declaración le preguntaron cómo había asesinado a sus hijos, la mujer se limitó a contar que lo había hecho en medio de rituales de magia negra que le había enseñado su madre.

Una vez informada la Justicia local de lo sucedido, a mujer fue inmediatamente detenida y falleció en prisión, aunque se desconoce en qué año se produjo su deceso y bajo qué circunstancias. Además, no se informó si murió por causas naturales, si se suicidó en prisión o si le aplicaron la pena de muerte, permitida en Zambia hasta que fue abolida el 23 de diciembre de 2022.