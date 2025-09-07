Sin luz y sin comida: una pareja fue detenida por tener a sus cinco hijos encerrados en condiciones inhumanas.

Cárcel niños padres

La pareja integrada por James Russell Kuhl, de 65 años, y Carly Kuhl, de 41, cuya propiedad fue intervenida por la policía estatal quedó detenida acusada de cargos por agresión agravada y por poner en peligro la vida de los menores.

La espantosa escena fue descubierta el miércoles, y de acuerdo al informe de las autoridades, los menores de entre 5 y 14 años, vivían en condiciones de higiene alarmantes. Se encontraban encerrados en una habitación que no tenía camas ni ventanas abiertas, carecía de baño y además la puerta no tenía picaporte para poder abrirla desde adentro.

A toda esta situación de vulnerabilidad, la Policía descubrió que el hombre detenido tenía instalada en su habitación una cámara desde donde controlaba cada movimiento de los hijos que permanecían con insumos alimentarios escasos y poca vestimenta.

Además, la Policía estatal encontró en la propiedad una pistola Taser, con la que según trascendió, el padre obligaba a su mujer a someter a los pequeños a distintas torturas. También las autoridades secuestraron drogas, otra pistosa y la cámara de vigilancia que utilizaba el hombre para controlar a los chicos.

Por otra parte, se supo que el padre de los menores encerrados consumía con frecuencia marihuana, descuidando de ese modo sus necesidades.

Cárcel niños casa Una pareja mantenía a sus cinco hijos menores encerrados en una habitación, sin luz, comida ni higiene y quedó detenida. Foto gentileza la100.com

Las autoridades judiciales decidieron que los niños queden bajo la custodia de Servicios pars la Infancia y Juventud del condado de Fayette. En medio de un clima de indignación, el panorama fue calificado por los policías de “repugnante, esa es la única palabra para describirlo" y destacaron que la habitación donde estaban alojados los niños “funcionaba como una cárcel”.

“Esta habitación funcionaba como una cárcel con una cámara de video conectada a la habitación del padre”, indicó uno de los jefes de la policía estatal. En ese sentido, la fiscalía del condado, a cargo de Mike Aubele, opino que el descubrimiento en esa vivienda era una retención “prácticamente carcelaria”.

La Justicia del Condado de Fayette confirmó que el hombre contaba con antecedentes penales, entre ellos, manejar en estado de ebriedad y la violación de la libertad condicional.