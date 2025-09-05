La luz volvió a subir pero el impacto será mínimo en las boletas de los mendocinos

El EPRE aprobó un nuevo cuadro tarifario eléctrico pero sin la segmentación nacional.webp El EPRE aprobó nuevos precios para la tarifa de luz en Mendoza, tras el aumento que fijó la Nación para septiembre y octubre. Foto: archivo

Aumento de luz, pero con bonificaciones y topes

Los nuevos cuadros tarifarios, que aplican para el periodo septiembre- octubre, fueron dados a conocer por el EPRE este viernes, con la publicación de las resoluciones 218/2025 y 219/2025.

El organismo provincial recordó, además, que siguen vigentes los subsidios y topes para usuarios residenciales de categorías 2 (ingresos bajos) y 3 (ingresos medios).

Al respecto, informó que los usuarios Nivel 2 tienen el consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). La bonificación, en este caso, es de 66,89% en septiembre y de 66,26% en octubre. Por el consumo excedente se abona al precio del Nivel 1.

EPRE El impacto del aumento en la tarifa de luz de los mendocinos será menor. Foto: archivo

El EPRE también informó que los usuarios Nivel 3 tienen el consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales); con una bonificación de 51,62% en septiembre y de 51,08% en octubre. Y que el consumo excedente, al igual que en el caso anterior, se abona al precio del Nivel 1.

Cómo inscribirse para pagar la luz con subsidio

Para acceder a los subsidios en la tarifa de luz, los usuarios deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) ingresando en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/subsidios o al del EPRE y completar el formulario.