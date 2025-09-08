Natividad de la Virgen María: por qué se celebra hoy y qué oración hay que rezar

Como dice el sitio Vatican News, la tradición marca que en este lugar estuvo la casa de los padres de María, Joaquín y Ana, donde nació la Virgen. En concreto, esta festividad comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII, con el Papa Sergio I.

El 8 de septiembre es un día importante para la Iglesia Católica más allá de la Virgen, ya que es considerado como la tercera fiesta de natividad en el calendario romano.

Pese al desconocimiento sobre la fecha exacta, la Iglesia Católica lo celebra como el primer paso de la salvación y el inicio de la era de gracia en Jesucristo.

virgen maria La Virgen María fue concebida milagrosamente por Joaquín y Ana.

Muchos fieles asisten a la celebración litúrgica en honor a la Natividad de la Virgen María. Esta se presenta como una oportunidad para rezar el Rosario y reflexionar sobre la vida de la misma.

Oración a la Natividad de la Virgen María

Padre Celestial, Tú has querido que en María se reflejase tu amor.

¡Gracias por habernos dado una madre tan perfecta! Ella es para nosotros una nueva revelación de todos los tesoros de bondad que se encuentran escondidos en tu corazón paterno, nos muestras hasta que punto tú eres bueno y dulce en tu amor.

Con su ternura y su solicitud, ella nos hace conocer el afecto delicado y vigilante que te une a ti con nosotros, puesto que toda la fuerza de tu amor materno desciende a ella de tu corazón de Padre.

En María no hay nada que no le haya sido dado expresamente por ti: ella trae a nosotros tu imagen, nos hace descubrir tu rostro de amor.

Sin el consuelo de su presencia y la continuidad de sus atenciones, nos faltaría una de las pruebas más evidentes de que tú estás continuamente cercano a nosotros, para sostenernos, consolarnos, y protegernos. Su mirada bondadosa y su inmensa piedad para con los pecadores, como somos nosotros, nos invitan a creer que tu misericordia es inconmensurable y que no se deja vencer por la ingratitud y por la maldad.

María nos muestra cómo tú nos amas y nos impulsa a confiarnos completamente a tu amor. ¡Te damos gracias porque te agrada manifestarte y darte a nosotros a través de ella! Amén.