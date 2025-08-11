Qué significado tiene una cruz invertida o dada vuelta

San Pedro San Pedro.

Dar la vuelta a los símbolos religiosos para asignarles un significado contrario es un enfoque subversivo clásico e intuitivo.

La asociación de la cruz invertida con San Pedro se remonta al martirio del apóstolque, considerándose indigno de una crucifixión semejante a la de Cristo, habría pedido sufrir su crucifixión cabeza abajo.

La cruz invertida, es decir, la cruz de san Pedro, es un signo de humildad en su acepción cristiana. Incluso esta cruz invertida ha sido usada en algunas ocasiones por el sucesor de Pedro, es decir, el Papa.

Por ejemplo, en el año 2000, durante una visita a Israel del santo papa Juan Pablo II. La cruz de san Pedro, que fue colocada en el asiento papal, causando mucho alboroto y alimentado todo tipo de polémicas debido al desconocimiento del valor cristiano de este símbolo.

En Francia se encuentra una representación importante de la crucifixión de San Pedro en un ventanal de la iglesia de San Pedro en Aulnay, en Charente-Maritime.

¿Cuál es el significado de la cruz invertida en las películas de El Conjuro?

En la saga El Conjuro se aprecia en algunas ocasiones la aparición de la cruz invertida, y en estas películas se lo asocia con la presencia demoníaca de Valak, el antagonista principal. No se refiere a la humildad de San Pedro, sino que es una representación de la oposición al cristianismo y una señal de actividad demoníaca.