Qué significado tiene una cruz invertida o dada vuelta

Algunos símbolos religiosos tienen un significado muy especial, y uno de ellos es la cruz. Según el sitio web Catholic.net, la cruz invertida tiene un significado especial y casi desconocido.
¿Te has preguntando alguna vez qué significado tiene ver la cruz invertida o dada vuelta?. A continuación la explicación.
Algunas personas asocian la cruz invertida con el satanismo, pero para el cristianismo se trata un símbolo relacionado con San Pedro.
Dar la vuelta a los símbolos religiosos para asignarles un significado contrario es un enfoque subversivo clásico e intuitivo.
La asociación de la cruz invertida con San Pedro se remonta al martirio del apóstolque, considerándose indigno de una crucifixión semejante a la de Cristo, habría pedido sufrir su crucifixión cabeza abajo.
La cruz invertida, es decir, la cruz de san Pedro, es un signo de humildad en su acepción cristiana. Incluso esta cruz invertida ha sido usada en algunas ocasiones por el sucesor de Pedro, es decir, el Papa.
Por ejemplo, en el año 2000, durante una visita a Israel del santo papa Juan Pablo II. La cruz de san Pedro, que fue colocada en el asiento papal, causando mucho alboroto y alimentado todo tipo de polémicas debido al desconocimiento del valor cristiano de este símbolo.
En Francia se encuentra una representación importante de la crucifixión de San Pedro en un ventanal de la iglesia de San Pedro en Aulnay, en Charente-Maritime.
En la saga El Conjuro se aprecia en algunas ocasiones la aparición de la cruz invertida, y en estas películas se lo asocia con la presencia demoníaca de Valak, el antagonista principal. No se refiere a la humildad de San Pedro, sino que es una representación de la oposición al cristianismo y una señal de actividad demoníaca.