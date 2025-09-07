Inicio Economía Dólar
El dólar cripto trepó al techo de la banda y anticipa un arranque caliente del mercado

El dólar cripto llegó hasta los $1.464 en la tarde de este domingo, cuando empezaron a trascender algunos resultados de las elecciones bonaerenses

El dólar critpo toca el techo del banda.

La decisión del Gobierno de evitar una escalada del tipo de cambio hacia el techo que al cabo de las elecciones en el mercado digital encaraba esta noche, le insumió al Gobierno unos U$S 600 millones la semana pasada.

Fuente: El Cronista y archivo Diario UNO

