El dólar cripto trepó al techo de la banda y anticipa un arranque caliente del mercado

El dólar digital encaraba hacia el techo de la banda cambiaria establecida en el acuerdo con el FMI, en $ 1.470 por dólar. Las cotizaciones iban entre entre $ 1.398 y hasta $ 1.464 USDT, stablecoin equivalente a U$S 1 en pesos de acuerdo con las diversas exchanges de la plaza cripto en dólares.

image

Gracias a la intervención del Tesoro, el viernes el dólar oficial cerró en $ 1.375, al cabo de ventas de divisa por unos U$S 280 millones.