El dólar cripto trepó al techo de la banda y anticipa un arranque caliente del mercado

Las cotizaciones del dólar digital o cripto treparon, en la tarde de este domingo, cuando empezaron a trascender algunos resultados de las elecciones bonaerenses adversos al gobierno de Javier Mieli.
El dólar digital encaraba hacia el techo de la banda cambiaria establecida en el acuerdo con el FMI, en $ 1.470 por dólar. Las cotizaciones iban entre entre $ 1.398 y hasta $ 1.464 USDT, stablecoin equivalente a U$S 1 en pesos de acuerdo con las diversas exchanges de la plaza cripto en dólares.
Gracias a la intervención del Tesoro, el viernes el dólar oficial cerró en $ 1.375, al cabo de ventas de divisa por unos U$S 280 millones.
La decisión del Gobierno de evitar una escalada del tipo de cambio hacia el techo que al cabo de las elecciones en el mercado digital encaraba esta noche, le insumió al Gobierno unos U$S 600 millones la semana pasada.
