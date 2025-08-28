Femicidio: asesinó a su pareja a golpes, se fugó a Chile y ahora fue condenado a prisión perpetua

Vargas Nehuén, mientras se cumplía la investigación del femicidio quedó con prisión domiciliaria en una vivienda situada en el barrio Lennart Englund a la espera del juicio, y de un momento para otro, el 11 de abril pasado, antes de la audiencia en el Tribunal de Esquel donde un jurado popular iba a fijar su condena, logró fugarse a Chile.

“Nosotros pensamos que una vez que fue declarado culpable por el jurado, ya no iba a tener más prisión domiciliaria, pero continuó con esa medida”, explicó la sobrina de la víctima Daniela Santillán, en declaraciones al canal TN.

La joven afirmó además que “él no tenía una vigilancia constante y la última vez que la policía lo había ido a ver fue entre las 21 y las 22. Tipo 7 de la mañana avisaron que ya no estaba”.

Un a vez confirmada su fuga al vecino país, fuerzas policiales desplegaron un intenso operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes en zonas rurales y se emitió un alerta a las autoridades fronterizas de Futaleufú, en Chile.

Luego de una búsqueda intensa por parte de agentes de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Interpol, Vargas Nehuén fue localizado el pasado 3 de mayo en el país vecino, por lo que fue detenido y extraditado.

Culpable asesino juicio eqsnotascom El hombre que asesinó a su pareja, a quien golpeó salvajemente, la prendió fuego y luego se fugó a Chile, fue condenado a prisión perpetua Foto gentileza eqsnotas.com

Luego de una serie de documentos que se requieren para concretar la extradición desde Chile, funcionarios de seguridad del vecino país entregaron al femicida el miércoles pasado a las autoridades argentinas en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré.

Ya con el femicida bajo custodia, un nuevo juicio se desarrolló en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Esquel para finalizar el debate por jurados. Allí, este jueves Vargas Nehuén fue encontrado culpable y condenado a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género”.