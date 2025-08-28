Posible femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer semi enterrado en el patió de su casa

Muerte femicidio víctima Claudia Scarzzolo, la mujer de 38 años cuyo cuerpo fue encontrado semi enterrado en el patio de su casa Foto gentileza rosario3.com

Una vez que ingresaron a la vivienda, los efectivos vizualizaron rastros de barro y manchas de sangre en distintos sectores y, junto a la fiscal María Lorena González y personal de Policía Científica, se realizó un rastrillaje en el patio trasero de la propiedad, donde encontraron tierra removida tapada con una chapa.

Además, muy cerca había un pico con mango de madera embarrado cerca del foso de unos 30 centímetros de profundidad por un metro y medio de largo. Al excavar solo unos centímetros, hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo.

También había una maza que fue secuestrada por los investigadores, que podría ser el arma con la que fue asesinada la mujer, mientras que la adolescente es sospechosa por sus relatos contradictorios, aunque se cree que no pudo haber cometido sola el crimen.

En ese momento, las autoridades ordenaron un operativo preventivo en la zona del crimen para preservar el cuerpo de la víctima y se procedió a entrevistar a hija de la víctima y a la pareja de la menor, un joven de 24 años, aunque sus relatos resultaron contradictorios.

Ante este panorama, los investigadores realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad, lo que permitió en parte aclarar el caso. Es que a las 3.50 llegó a la casa un automóvil Peugeot 208 color negro, del que descendieron el joven y su padre, quienes unos minutos después abandonaron el lugar junto a la menor en el mismo vehículo.

A los pocos minutos volvió a haber movimientos frente a la propiedad, ya que a las 4.05, un automóvil Fiat Cronos oscuro se estacionó frente a casa y en las imágenes de video se observa que de la propiedad sale un hombre no identificado que sube a ese rodado y se retira.

La investigación del caso quedó a cargo de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, donde interviene la fiscal María Lorena González. La propia magistrada indicó que hay más dudas en todo lo ocurrido debido a las inconsistencias en los testimonios de las últimas personas que vieron con vida a la mujer, entre ellas su hija.

Muerte femicidio casa Una mujer fue encontrada sin vida semi enterrada en el patio de su casa y se investiga un caso de femicidio. Un joven quedó detenido Foto gentileza infobae.com

“Del análisis preliminar se constató que la menor manipuló el celular de la víctima y envió mensajes a las 8, justificando una supuesta ausencia laboral por ‘problemas personales’, con el fin de encubrir el hecho”, comentaron fuentes de la investigación.

En tanto, desde la fiuscalía quedó descartada la hipótesis de robo, al no registrarse faltantes ni elementos de valor en la vivienda.

Entre otras medidas adoptadas por la Justicia, la fiscal González dispuso que la menor quedara internada en el sector psiquiatría del Hospital Zonal de Ezeiza, y la detención del joven por el delito de encubrimiento de femicidio, con intervención del Juzgado de Menores N°3.