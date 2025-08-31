La enfermera asesina: Christina Aistrup Hansen mató a cuatro pacientes y fue condenada a prisión

Con el correr de los días, en medio de la asistencia diaria a los pacientes, a Kurzmann le empezó a llamar la atención que había algunos que se encontraban estables en sus condiciones de salud y empezaron a tener problemas hasta que finalmente murieron.

A partir de sus sospechas, empezó a seguir de cerca a su compañera. Atenta al desempeño de la colega se dio cuenta que Hansen le administraba a sus pacientes dosis letales de diazepam y morfina para matarlos.

Kurzmann y su novio Niels Lunden, que se desempeñaba como médico en el departamento del mismo hospital, el 1 de marzo de 2015 pusieron en alerta a la Policía local sobre lo ocurrido.

Una vez iniciada una investigación dentro del centro asistencial, otras enfermeras se animaron a denunciar a Hansen, quienes también sospecharon de ella aunque nunca se habían animado a hacerlo.

En la última jornada del juicio a la que fue sometida, en junio de 2016, la asesina serial fue condenada por cuatro crímenes y un intento de homicidio, y como medida complementaria se le retiró su habilitación para ejercer como enfermera.

Un juicio con más de 70 testigos

Un Tribunal en lo Criminal de Nykøbing consideró probado que Hansen había administrado a sus pacientes enfermos y débiles dosis letales de morfina y diazepam. El juicio duró unos 27 días, y través de esas jornadas desfilaron más de 70 testigos.

La enfermera, al momento de dictarse la sentencia, recurrió ante el Tribunal nacional para que su caso fuera desestimado, lo que fue rechazado por las autoridades judiciales.

De ese modo, en mayo de 2017 la enfermera asesina fue condenada a prisión perpetua por tres asesinatos en un juicio con jurado único por el Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, una revisión del Tribunal permitió favorecer a la acusada y en una nueva instancia fue condenada por intento de homicidio involuntario en cuatro casos, por lo que se redujo la pena de Hansen de prisión perpetua a 12 años de cárcel.

El cambio en la condena se produjo, en particular, por un detalle forense y específico de la prueba, ya que si bien se determinó que el abuso médico de Hansen a los pacientes no se produjo "en el tratamiento o analgésicos por error", las pruebas técnicas no fueron lo suficientemente sólidas como para confirmar el veredicto de la pena máxima.

En ese sentido, el Consejo de Servicios Jurídicos determinó que no era posible tener certeza de que las inyecciones de morfina y diazepam fueran las causas directas de la muerte.

Este caso tuvo aún más trascendencia, luego de que el 27 de abril de 2023 se estrenó en Netflix la serie "The Nurse", protagonizada por la actriz Josephine Park, basada en su vida y tomada del libro que escribió el periodista danés Kristian Corfixen.

Asesina enfermera película La condenada enfermera Christina Aistrup Hansen y la actriz Josephine Park, quien interpretó la serie "The Nurse" Foto gentileza ambito.com

Hansen, además de los cargos mencionados, fue declarada culpable de suministrarle a su propia hija de 7 años un fuerte medicamento recetado para dormir que es sumamente peligroso para los niños y sólo puede ser indicado a pacientes adultos.

En ese sentido, un psiquiatra forense determinó que la enfermera actuó dominada por su trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por la superficialidad, el egoísmo y, sobre todo, una búsqueda constante de emoción.

Al analizar esta prueba, la fiscalía consideró el trastorno de personalidad de la enfermera como uno de los principales motivos de los asesinatos que cometió cuando ejercía en el hospital.

Al explicar sus fundamentos, el fiscal Michael Boelsen aseguró que "la acusada se ha posicionado como el personaje principal de una obra bizarra donde los pacientes son sus extras. Ella ha utilizado su perspicacia profesional de una manera profundamente pervertida, impulsada por su trastorno histriónico de personalidad".

Por su parte, la enfermera siempre dijo que era "inocente" de las acusaciones en su contra, incluso años después de ser condenada por la Justicia continuaba afirmando su inocencia.