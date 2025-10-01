Una explosión de gas provocó el derrumbe parcial de un edificio en Nueva York.

Nueva York edificio bomberos Los bomberos de Nueva York y efectivos de seguridad montaron un operativo preventivo en busca de posibles víctimas. Foto gentileza cnnespanol.cnn.com

El edificio es una vivienda pública municipal y la agencia aguardaba comentarios de la Autoridad de Vivienda. “El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx”, indicaron.

Un video del lugar difundidio en redes sociales muestra un rascacielos con una esquina derrumbada desde la planta baja hasta la terraza, mientras que en otras imágenes se podía ver una nube de polvo que se elevaba sobre el bloque momentos después del derrumbe, ocurrido pasadas las 8 de este miércoles.

CBS News informó que la explosión de un ducto de gas, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle.

Una de las esquinas del edificio de viviendas resultó con serios daños, con la pared parcialmente desprendida, según un video que mostraba el helicóptero de WABC, canal afiliado de CNN.

Los equipos de búsqueda y rescate se encontraban en el tejado del edificio de viviendas públicas tras el derrumbe, trepando por pilas de ladrillos.

El alcalde Eric Adams comentó a los medios que fue informado acerca de la emergencia a primera hora y que las autoridades de la ciudad realizaban una evaluación completa de los daños que provocó.

“Neoyorquinos, he recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx”, publicó en su cuenta de X.

Nuava York edificio derrumbe La explosión de un ducto de gas provocó el derrumbe parcial de un edificio de la ciudad de Nueva York provocando alarma a los residentes. Foto gentileza minutouno.com

“Estamos recibiendo una evaluación completa de los servicios de emergencia y seguiremos proporcionando actualizaciones. Por favor, eviten la zona por su seguridad”, reclamaba el alcalde.

“Al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio”, comunicó la Policía ante una consulta de prensa.

Los pozos de incineración de los edificios de la ciudad de Nueva York se usaban antiguamente para eliminar la basura, que luego se quemaba allí mismo pero fueron reemplazados en su mayoría por compactadores de basura, que por lo general utilizan los mismos conductos.