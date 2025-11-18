Despidos masivos: famosa cadena de supermercados cierra sucursales por bajo consumo

En ese caso, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) señaló que "la medida responde a una reestructuración nacional del grupo chileno Cencosud, que ya cerró unas veinte sucursales de Vea, Easy y Blaisten en distintas provincias".

Según el gremio Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de zona oeste (SEOCA), las ventas en el sector bajaron entre un 30 % y un 50 % en los últimos dos años, lo que terminó desembocando en el cierre de estos supermercados. En contrapartida con lo planteado, los costos no paran de subir.

supermercados, cierre Vea, uno de los supermercados más afectados.

Ante esta medida, cientos de trabajadores deberán buscar nuevos desafíos para salir adelante, en tanto que el resto de los empleados de esta empresa temen correr con la misma suerte.

El gremio apuntó contra Javier Milei

"Hay una especie de aval a que los empresarios hagan lo que quieran mientras el Estado que antes controlaba ahora los apaña", recalcaron desde el gremio de Comercio, alertando que esta situación se repite una y otra vez en distintos puntos del país.

Justamente es el sector de los supermercados está en plena crisis, con una importante caída de las ventas y una reducción de comercios y de puestos laborales. Este es uno de los ejemplos más claros.