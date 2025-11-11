Un niño de 2 años cayó a un canal y murió ahogado

Al darse cuenta que había caído al canal, la madre del niño llamó raudamente a las autoridades que llegaron casi inmediatamente, pero no lo pudieron salvar.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Tintina, donde ingresó sin signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, lamentablemente no pudieron salvarle la vida.

nene En Santiago del Estero. Un nene de 2 años cayó a un canal y murió ahogado.

La directora del Hospital Zonal de Tintina, Carla Gerez, confirmó la triste noticia a Info del Estero y señaló que el niño fue atendido de inmediato, pero las maniobras no tuvieron resultado positivo. Además, la directora expresó “Muy triste la situación, estamos muy consternados”.

Intervino personal policial de la Departamental Moreno y la fiscalía de turno, que ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas del accidente, al parecer el niño estaba jugando con un tío, también menor de edad cuando se produjo el accidente.

La comunidad de Lilo Viejo permanece conmocionada por el trágico suceso que enluta a toda la región.

