El veterano que estuvo en Malvinas y hoy les habla a chicos que nacieron 40 años después

Durante su paso por Mendoza brindó seis conferencias en una sola mañana. Algunas estuvieron centradas en Malvinas y otras en la motivación personal, una temática que desarrolla desde hace años a partir de sus vivencias y de su libro "Ikigai, una vida motivada".

Forti sostiene que, más de cuatro décadas después del conflicto, todavía existe un gran desconocimiento sobre cómo vivieron la guerra los soldados argentinos. Por eso, una de sus misiones es acercar a los jóvenes historias de sacrificio, adaptación y heroísmo que muchas veces quedaron fuera de los manuales escolares.

"Compartir lo aprendido es uno de los principios más importantes que tiene la vida", repite cada vez que toma la palabra frente a estudiantes.

Nacido en Arroyo Dulce, provincia de Buenos Aires, el excombatiente lleva más de 25 años recorriendo escuelas, universidades e instituciones de todo el país. Además de ser autor de los libros "Hasta el último día", sobre la logística en Malvinas, e "Ikigai, una vida motivada", también participó de proyectos vinculados al Aconcagua y ocupó distintos cargos de conducción dentro del Ejército Argentino.

Dardo Forti alumnos y autoridades Dardo Forti, veterano de Malvinas, junto al hermano Eutimio Rubio Sáez (a su izquierda), representante legal del Colegio San José de los Hermanos Maristas.

En sus charlas para alumnos de los últimos años de secundaria, el eje estuvo puesto en la planificación del futuro. Habló de la importancia de definir objetivos, superar los miedos, mantener una actitud positiva y animarse a actuar. Pero siempre desde una premisa que atraviesa toda su historia: las experiencias más difíciles también pueden transformarse en aprendizaje.

Así, mientras las nuevas generaciones conocen Malvinas a través de los libros, Forti sigue poniendo voz a una parte de la historia que vivió en primera persona. Y cada charla se convierte en una nueva oportunidad para mantener viva la memoria de quienes estuvieron allí.

"La guerra fue mucho más que los combates"

Durante sus conferencias sobre Malvinas, Forti busca correr el foco de los relatos puramente bélicos para mostrar una dimensión menos conocida del conflicto. Explica que la guerra estuvo atravesada por innumerables desafíos humanos, emocionales y logísticos que pusieron a prueba a miles de jóvenes argentinos.

"Transcurridos más de 40 años, el pueblo argentino desconoce muchos de los pormenores de aquella guerra. Mi objetivo es mostrar con claridad todo lo que debió enfrentar el soldado argentino, además del poderío bélico de las tropas inglesas", señala.

Dardo Forti Forti busca correr el foco de los relatos puramente bélicos para mostrar una dimensión menos conocida del conflicto.

En cada encuentro aparecen historias de sacrificio, compañerismo y resiliencia. También hechos heroicos protagonizados por jóvenes que, en muchos casos, tuvieron que adaptarse de manera repentina a una situación extrema para la que nunca habían imaginado prepararse.

El veterano considera que mantener viva esa memoria es una responsabilidad colectiva y una forma de honrar a quienes combatieron en las islas. Por eso, lejos de quedarse en los homenajes de cada 2 de abril, decidió convertir la transmisión de experiencias en una tarea permanente.

Del campo de batalla al propósito de vida

Con el paso de los años, las charlas sobre Malvinas comenzaron a complementarse con otro tema que lo apasiona: la motivación.

Forti descubrió que muchas de las enseñanzas que dejó la guerra también podían aplicarse a la vida cotidiana. La importancia de tener objetivos claros, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, la fortaleza para seguir adelante y el valor de trabajar en equipo son algunos de los conceptos que hoy comparte con estudiantes, docentes y profesionales.

"Trato de contarle a la gente lo bueno que es tener una motivación en la vida, tener un motivo", explica.

Dardo Forti dos "Trato de contarle a la gente lo bueno que es tener una motivación en la vida, tener un motivo", explica.

Esa búsqueda quedó plasmada en su libro "Ikigai, una vida motivada", donde reúne reflexiones, experiencias y herramientas destinadas a ayudar a las personas a encontrar su propósito.

Durante las jornadas realizadas en Mendoza, los estudiantes de los últimos años de secundaria escucharon consejos vinculados a la construcción de proyectos personales y profesionales. El mensaje apuntó especialmente a quienes están atravesando el momento de decidir qué camino seguir una vez terminada la escuela.

Según Forti, uno de los mayores desafíos de los jóvenes es animarse a actuar sin paralizarse por el miedo al error. Por eso insiste en que el futuro no depende únicamente de las circunstancias de origen, sino también de la actitud con la que cada persona enfrenta las oportunidades y dificultades que aparecen en el camino.

Un mensaje que sigue encontrando destinatarios después de la guerra

A más de cuatro décadas de la guerra, Forti continúa recorriendo el país impulsado por una convicción sencilla: compartir lo aprendido.

Esa tarea lo llevó a visitar escuelas, universidades, organismos públicos y entidades privadas de distintas provincias. En cada lugar encuentra nuevas preguntas, nuevas inquietudes y nuevas generaciones interesadas en escuchar un testimonio directo sobre uno de los capítulos más importantes de la historia argentina reciente.

Frente a alumnos que nacieron más de 20 años después del conflicto, el veterano vuelve una y otra vez sobre las mismas enseñanzas. No para quedarse anclado en el pasado, sino para demostrar que incluso las experiencias más difíciles pueden transformarse en herramientas valiosas para construir el futuro.

Y mientras los años pasan, su misión permanece intacta: mantener viva la memoria de Malvinas y transmitir que la verdadera victoria, muchas veces, consiste en seguir adelante.