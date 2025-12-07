Aplastada mujer emergencias El servicio de emergencias 112 recibió el llamado que alertó sobre el incidente, pero la mujer murió en pocos minutos. Foto gentileza laopinioncoruna.com

Los integrantes del servicio médico de emergencias confirmaron el fallecimiento de la mujer en el propio departamento, debido a las graves lesiones sufridas y se solicitó la presencias de investigadores de la Policía Nacional y local a fin de tratar de esclarecer lo ocurrido.

“Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte”, comentó a un integrante del equipo de investigación, quien explicó que la heladera quedó en el lugar como elemento clave de la investigación.

Fuentes del servicio de emergencias indicaron que el llamado al servicio 112 se registró apenas minutos antes de las 19. La propia hermana de la mujer fue quien alertó sobre la grave situación y y confirmado el deceso se procedió a dejar la investigación a cargo de los equipos forenses y administrativos.

Los agentes de la Policía Nacional y local trabajaron en conjunto con los facultativos, en la recopilación de datos y se tomaron las medidas necesarias para preservar el lugar, mientras se espera que en las próximas horas contar con el informe que determine las causas concretas del fallecimiento de la mujer que será puesto a disposición de la autoridad competente.

Aplastada mujer heladera En un lamentable accidente doméstico, una mujer murió aplastada por una heladera en su departamento. Foto gentileza laopinioncoruna.es

Por el momento no se conoce la identidad de la mujer fallecida ni detalles personales, mientras que sus familiares fueron contactados por los servicios sociales y un equipo médico los asistió en el domicilio al presentar problemas de salud por la trágica situación.

El grave suceso provocó conmoción en el vecindario del edificio situado en la calle Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela, conmocionó al vecindario, mientras que las autoridades solicitaron respetar la intimidad y el doloroso momento que viven los familiares de la mujer.