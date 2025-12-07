Una mujer murió aplastada por una heladera en su departamento.

En un grave episodio que es investigado por las autoridades, una mujer murió aplastada por una heladera que por causas que se tratan de esclarecer se desplomó en el interior de su departamento. Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, no presentaba signos vitales.
El curioso incidente ocurrió en horas de la tarde de este sábado en un departamento situado en la calle Ramón Cabanillas, en Santiago de Cospostela y un llamado al Sistema de urgencias Sanitarias de Galicia-061. Un familiar de la mujer se comunicó al 112 para pedir ayuda urgente ya que la víctima se encontraba atrapada.
De acuerdo a la información obtenida, los servicios médico se hicieron presente en el departamento y se encontraron con que la mujer tenía una pierna atrapada abajo de la heladera. La hermana de la mujer había comentado que no respondía a estímulos, situación que provocó la activación de los servicios médicos y la movilización de una ambulancia.
Los integrantes del servicio médico de emergencias confirmaron el fallecimiento de la mujer en el propio departamento, debido a las graves lesiones sufridas y se solicitó la presencias de investigadores de la Policía Nacional y local a fin de tratar de esclarecer lo ocurrido.
“Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte”, comentó a un integrante del equipo de investigación, quien explicó que la heladera quedó en el lugar como elemento clave de la investigación.
Fuentes del servicio de emergencias indicaron que el llamado al servicio 112 se registró apenas minutos antes de las 19. La propia hermana de la mujer fue quien alertó sobre la grave situación y y confirmado el deceso se procedió a dejar la investigación a cargo de los equipos forenses y administrativos.
Los agentes de la Policía Nacional y local trabajaron en conjunto con los facultativos, en la recopilación de datos y se tomaron las medidas necesarias para preservar el lugar, mientras se espera que en las próximas horas contar con el informe que determine las causas concretas del fallecimiento de la mujer que será puesto a disposición de la autoridad competente.
Por el momento no se conoce la identidad de la mujer fallecida ni detalles personales, mientras que sus familiares fueron contactados por los servicios sociales y un equipo médico los asistió en el domicilio al presentar problemas de salud por la trágica situación.
El grave suceso provocó conmoción en el vecindario del edificio situado en la calle Ramón Cabanillas, de Santiago de Compostela, conmocionó al vecindario, mientras que las autoridades solicitaron respetar la intimidad y el doloroso momento que viven los familiares de la mujer.