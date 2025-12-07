En un hecho que provocó indignación, un delincuente que había ingresado a robar al departamento de una mujer de 75 años, a quien le robó dinero y lego la violó, fue detenido este sábado gracias a una foto que le tomó un vecino de la jubilada cuando abandonaba el edificio. Esa imagen fue clave para que la Policía lograra identificarlo
Entró al departamento a robar, violó a una jubilada de 75 años y fue detenido
El sospechoso cayó este sábado en la vía pública, en medio de un operativo policial. El ahora detenido, de 23 año, había entrado el jueves último en horas de la mañana al departamento de la jubilada de 75 años con fines de robo, situado en la esquina de Catamarca y Ovidio Lagos, en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a fuentes de la investigación, cerca de las 7.30 del jueves lo vecinos escucharon los gritos desesperados de la mujer que alertaron a quienes estaban en sus casas. Uno de ellos llamó al teléfono de emergencias 911, lo que permitió que efectivos de una comisaría cercana llegaran con rapidez al edificio.
Según los testimonios recogidos en inmediaciones del edificio donde habita la mujer al canal Eldocetv, el delincuente ingresó al departamento con la intención de robar y atacar sexualmente a la jubilada y le robó el dinero antes de escapar.
“La intención fue violar a la señora, se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar”, aseguró un vecino de la mujer que logró tomarle una foto con su teléfono celular que comenzó a circular en redes sociales.
“Se escapó por la planta baja, vio que estaba la Policía afuera, volvió a subir por las escaleras al departamento de la señora y ahí se escabulló por el contrafrente y por los techos de las casas vecinas”, relató el vecino aportando detalles de la fuga.
Una vez completada la descripción del delincuente y analizar la fotografía, se montó un operativo de la Policía cordobesa, con personal de investigaciones y otras dependencias en los alrededores del barrio.
Conocidos los movimientos del sospechoso, los agentes lograron detener este sábado al hombre en la vía pública, en la zona de Avenida General Álvarez de Arenales al 520, en el barrio Juniors, en las afueras de la ciudad.
La víctima de este indignante caso, de 75 años, fue asistida y contenida en el Polo de la Mujer, mientras que la denuncia por "abuso sexual" ya fue formalizada ante la Justicia.
Como parte de la investigación y para reforzar la denuncia contra el delincuente, varios vecinos de la jubilada dieron voluntariamente su testimonio ante la policía para aportar detalles sobre la secuencia del ataque y la posterior fuga una vez cometido el delito.