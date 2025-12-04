Alquileres en Mendoza: departamentos a $650.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

En la provincia de Mendoza, hay una importante búsqueda de inmuebles en alquiler, tanto en lo que respecta a casas como departamentos, y los principales puntos de búsqueda con Capital, Maipú y Godoy Cruz. La gente está priorizando puntos de cercanía a sus principales actividades, pero no deja de mirar ni el valor de la mensualidad ni los servicios que ofrece.
Si bien uno no puede dejar de mirar las condiciones y servicios que brindan los distintos departamentos y casas en alquiler, la prioridad siempre se la lleva el aspecto económico. Capital, Maipú y Godoy Cruz son 3 de los departamentos más caros de Mendoza, pero cuenta con alternativas que no superan los 650 mil pesos mensuales.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 650 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 50 m2, tiene una sola habitación, es perfecto para dos personas, no permite mascotas y el valor de las expensas es de 90 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $620.000.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 40m2, cuenta con 2 ambientes, se encuentra en zona escolar, tiene cochera y tiene expensas de 290 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $650.000.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. No detalla el espacio total que tiene, cuenta con 3 ambientes y está en gran estado, cuenta con expensas de 144 mil pesos. Cuenta con un SUM para ocupar
El valor del alquiler del departamento es de $650.000.