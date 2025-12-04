Alquileres en Mendoza: departamentos a $650.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

alquileres departamentos (2)

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 650 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Maipú

Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 50 m2, tiene una sola habitación, es perfecto para dos personas, no permite mascotas y el valor de las expensas es de 90 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $620.000.

maipu departamento

Departamento en Godoy Cruz

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene una superficie total de 40m2, cuenta con 2 ambientes, se encuentra en zona escolar, tiene cochera y tiene expensas de 290 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $650.000.

godoy cruz departamento

Departamento en Capital

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. No detalla el espacio total que tiene, cuenta con 3 ambientes y está en gran estado, cuenta con expensas de 144 mil pesos. Cuenta con un SUM para ocupar

El valor del alquiler del departamento es de $650.000.