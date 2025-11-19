Alquileres en Mendoza: departamentos a 500 mil pesos en Capital, Godoy Cruz y Maipú

En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 500 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Maipú

Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. Tiene una superficie total de 45m2, está ubicado en Luzuriaga, es perfecto para una sola persona, tiene 2 ambientes y no cuenta con gastos de expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $470.000.

departamento maipu

Departamento en Capital

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, se entrega amoblado, no tiene cocheras y no cuenta con expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $500.000.

departamento capital

Departamento en Godoy Cruz

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene 90 m2 de espacio, se encuentra amoblado y está en gran estado, cuenta con expensas de 50 mil pesos y tiene apenas 3 años de antigüedad.

El valor del alquiler del departamento es de $500.000.