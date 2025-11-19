Alquileres en Mendoza: departamentos a 500 mil pesos en Capital, Godoy Cruz y Maipú

La zona del Gran Mendoza es la más demandada en cuanto a alquileres de departamentos y casas, destacándose especialmente Capital, Godoy Cruz y Maipú. Mientras algunos ponen como prioridad cumplir con algunos servicios como cochera, cantidad de ambientes o posibilidad de tener mascota, otros se enfocan prioritariamente en cuestiones más relacionadas con el costo mensual de la propiedad.
Por cuestiones de espacios, el departamento suele ser el inmueble más buscado para alquilar, especialmente en la zona del centro de Mendoza, pero también en sus alrededores. A la hora de buscar se prioriza la zona, y una de las mayores prioridades es que esta edificación no supere el valor de los 500 mil pesos mensuales.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en los departamentos
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
En cuanto a alquileres estrictamente de departamentos, nos encontramos con un mercado en Mendoza en la que se ofertan tipos como Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si se aceptan mascotas
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 500 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. Tiene una superficie total de 45m2, está ubicado en Luzuriaga, es perfecto para una sola persona, tiene 2 ambientes y no cuenta con gastos de expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $470.000.
Departamento en Capital
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Capital en Mendoza. Tiene una superficie total de 60m2, se entrega amoblado, no tiene cocheras y no cuenta con expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $500.000.
Departamento en Godoy Cruz
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Godoy Cruz en Mendoza. Tiene 90 m2 de espacio, se encuentra amoblado y está en gran estado, cuenta con expensas de 50 mil pesos y tiene apenas 3 años de antigüedad.
El valor del alquiler del departamento es de $500.000.