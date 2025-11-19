Las semillas de amapolas tienen numerosos beneficios y son una gran fuente de calcio

Son muy ricas en calcio (1.450 mg / 100 g), superando a las algas y a los productos lácteos, pero se toman en menor cantidad, espolvoreadas sobre panes o en ensaladas y vinagretas. Un puñado de 30 g aporta el 54% del calcio necesario al día.

El manganeso que contienen es un oligoelemento importante para la salud ósea y la coagulación sanguínea. Este mineral también ayuda al cuerpo a usar aminoácidos, grasas y carbohidratos.

Tienen un alto contenido de cobre, un mineral necesario para producir tejido conectivo y transportar hierro.

Su uso es recomendable cuando te encuentras en estados de estrés, pues son consideradas como un sedante natural y tienen la capacidad de calmar los nervios. Puedes encontrarlas en dos clases, blancas y negras, ambas con las mismas propiedades.

Puedes incorporar las semillas de amapola: al hacer galletas o también tostarlas y consumirlas en alguna comida, pues le brindan un aroma especial a los alimentos.

Las semillas de amapola se consideran oleaginosa, por ser rica en ácidos grasos. Con esto nos protege de enfermedades cardiovasculares y también nos ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL) en sangre.

Además, te contamos que las semillas de amapola sirven también para el tránsito intestinal porque evitan el estreñimiento y ayuda a una mejor digestión.

Las semillas de amapola también ayudan al sistema inmune, porque contiene selenio y zinc que ayudan en las defensas.

Por otro lado, estas semillas también los ayudan a prevenir dolores musculares y en los huesos, ya que al contener calcio y fósforo evita los calambres musculares.

Si sufres de insomnio o de un sueño muy ligero, entonces consumir semillas de amapola te puede ayudar. La infusión de estas tiene un efecto sedante que ayuda a conciliar el sueño.

También, las semillas de amapolas nos ayudan a cuidar nuestra piel y ayuda a combatir enfermedades como psoriasis o dermatitis.

Finalmente, te contamos que las semillas de amapola son ricas en fibra, grasas vegetales insaturadas y varios micronutrientes.