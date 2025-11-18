Los sorprendentes beneficios de la salvia, aliada de la salud de la mujer

La salvia te sorprenderá saber que tiene múltiples beneficios que van desde el alivio de problemas digestivos hasta la mucositis oral.

De igual manera es bueno para calmar cólicos menstruales y frenar los síntomas de los resfriados, asimismo, a largo plazo es bueno para el insomnio, la pérdida de memoria y la depresión

Se le atribuye la capacidad de mitigar los síntomas de la menstruación y la menopausia, reducir la inflamación, el dolor, la retención de líquidos y promover el bienestar cardiovascular.

Entre los beneficios de la salvia más conocidos está su utilidad para suavizar los síntomas del síndrome premenstrual. Lo que hace es disminuir la sensación de dolor, la hinchazón, el dolor de cabeza, etc.

También es efectiva para aliviar la sintomatología asociada a la menopausia (su aceite esencial tiene una leve actividad estrogénica).

La salvia mejora las habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el aprendizaje. Entre muchas otras cosas, se propone que sus compuestos pueden influir en diferentes mecanismos biológicos relacionados con la cognición, como lo son la actividad colinérgica, las neurotrofinas, el estrés oxidativo y la ya mencionada inflamación.

Por sus principios amargos ejerce una función emenagogo, estimula la secreción biliar y la actividad del hígado. A la vez, facilita la digestión y mejora el funcionamiento del estómago e intestinos.

En caso de gastroenteritis, detiene o reduce las diarreas. También la salvia relaja los músculos del estómago, por su efecto antiespasmódico reduce los vómitos.

