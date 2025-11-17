El eneldo tiene fabulosos beneficios y además es un gran aliado para ahuyentar los mosquitos

El eneldo guarda cierta similitud con el hinojo y con el anís, precisamente por su aroma y sabor anisado. El eneldo también es conocido como abesón, hinojo fétido, anís falso, aneto o anetaverón.

También ha demostrado ser eficaz en la prevención de la diarrea, por su capacidad para combatir infecciones. Asimismo, también puede usarse para evitar el estreñimiento, ya que favorece el correcto funcionamiento del tránsito intestinal.

El mayor beneficio que podríamos recalcar es el gran sabor que aporta a toda clase de platos. Especialmente es usado para acompañar tus guarniciones de tomate, tus platos de carne y pollo o tus recetas de salmón y otra clase de pescados.

Además, también puedes utilizarlo como acompañamiento de tus quesos, aportando un toque mediterráneo delicioso.

El eneldo contiene minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y potasio. Estos minerales, en combinación con las vitaminas, tienen la capacidad de fortalecer nuestros huesos y dotarnos de energía para nuestro día a día.

El eneldo contiene sustancias antioxidantes, como los polifenoles, que confieren al eneldo propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, analgésicas contra el dolor de cabeza, antieméticas, para luchar contra los vómitos o náuseas y antidepresivos, gracias a las vitaminas que contiene en su interior.

Todo ello puede ayudarte a mejorar tu salud, tanto física como mental. Somos lo que comemos, así que ya sabes, ¡pon un poco de eneldo a tu vida!

Además, el eneldo puede ayudar a ahuyentar los mosquitos de verano.

El eneldo puede convertirse en tu perfecto aliado contra los mosquitos este verano. Puedes crear un repelente natural a base de esta hierba aromática, libre de agentes tóxicos y muy efectivo.

Solo tendrás que hervir esta hierba y usar esa infusión en un spray, con el que puedes fumigar tu casa o tu piel.

Esto es gracias a que esta hierba desprende una fragancia muy agradable para los seres humanos, pero no tanto para los mosquitos, a los que les resulta profundamente molesta.

