Mezclar edulcorante con sal: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Para qué sirve mezclar edulcorante con sal

A primera vista, añadir sodio a una taza de café endulzada con stevia o sacarina puede parecer un error, sin embargo, esto no es así en este caso gracias a las papilas gustativas humanas.

Al realizar esta mezcla, el sodio actúa como un bloqueador biológico. La sal inhibe la percepción de las notas amargas, permitiendo que el cerebro se enfoque únicamente en la señal de dulzor.

tomar cafe ciencia Con esta mezcla, el cerebro se centrará únicamente en el dulzor.

Si llevas a cabo esta combinación, podrás acceder y disfrutar a los beneficios que se muestran a continuación:

Reducción del consumo de edulcorantes: al potenciar el umbral del dulce, el sensor de glucosa SGLT1 en la lengua se vuelve más sensible. Esto significa que necesitarás una menor cantidad de producto para alcanzar el nivel de dulzor deseado.

Mejora de la experiencia sensorial: la sal realza los matices naturales de alimentos como el café, el cacao puro o el té, otorgándoles un perfil de sabor más complejo y equilibrado, similar al de los productos azucarados de alta gama.

Cuidado de la microbiota: al utilizar menos cantidad de sustitutos artificiales gracias al efecto potenciador de la mezcla, reduces la carga de aditivos químicos que pueden alterar la salud intestinal.

Qué tipo de sal usar en esta mezcla

Los expertos recomiendan utilizar sal marina o del Himalaya, ya que sus minerales aportan una suavidad adicional que la sal refinada no posee.

Como puedes ver, la mezcla de edulcorante con sal es una combinación que permite disfrutar de una vida saludable sin renunciar al buen sabor.