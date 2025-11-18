Inicio Policiales Policía
Conmoción

Una policía murió en San Martín e investigan las causas del hecho

El fallecimiento de la policía se conoció este martes. El fiscal Oscar Sívori tiene a cargo la pesquisa del trágico suceso ocurrido en San Martín

Por UNO
La policía fue encontrada sin vida en la avenida Mitre de San Martín.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una mujer policía murió este martes a la tarde en San Martín y la Justicia investiga las causas del suceso que generan conmoción en el departamento del Este provincial.

La trágica noticia se conoció pasadas las 17. Ambulancias y móviles de la Policía se trasladaron hasta el lugar del hecho, en avenida Mitre, hasta donde también llegó el fiscal Oscar Sívori, quien tiene en sus manos el trágico caso.

El fiscal Oscar S&iacute;vori est&aacute; a cargo de la investigaci&oacute;n de la muerte de la polic&iacute;a.

El fiscal Oscar Sívori está a cargo de la investigación de la muerte de la policía.

Noticia en desarrollo

