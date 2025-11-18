Una mujer policía murió este martes a la tarde en San Martín y la Justicia investiga las causas del suceso que generan conmoción en el departamento del Este provincial.
Conmoción
Una policía murió en San Martín e investigan las causas del hecho
El fallecimiento de la policía se conoció este martes. El fiscal Oscar Sívori tiene a cargo la pesquisa del trágico suceso ocurrido en San Martín
La trágica noticia se conoció pasadas las 17. Ambulancias y móviles de la Policía se trasladaron hasta el lugar del hecho, en avenida Mitre, hasta donde también llegó el fiscal Oscar Sívori, quien tiene en sus manos el trágico caso.
Noticia en desarrollo