Desbarataron una red de carreras de galgos en Las Heras: 9 detenidos y 8 perros rescatados

carreras de galgo elementos secuestrados Algunos de los elementos secuestrados que eran utilizados para las carreras ilegales de galgos.

Ocho perros galgos fueron rescatados

Durante la intervención la Policía incautó 4 vehículos que habrían sido utilizados para el traslado de los animales, además de 8 perros galgos que se encontraban en el predio, 5 caniles, 2 gateras y 1 arma de fabricación casera junto a varios cartuchos.

También se hallaron más de 30 sustancias farmacológicas, 11 bozales y documentación con fixtures de carreras. En el lugar se encontraron además 2 tramperos -prohibidos por la legislación- y 1 ave de especie protegida.

camioneta secuestrada carrera de galgos Uno de los vehículos que habría sido utilizado para trasladar a los animales.

El saldo del procedimiento policial fue la detención de 9 personas, incluido el organizador de la actividad. Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a dependencias policiales para su documentación y quedaron a disposición de la Justicia. La causa avanza bajo las figuras de maltrato y crueldad animal y violación a la normativa de protección de fauna silvestre.

Fundación Cullunche destacó a la Policía Rural pero pidió lugar para los animales

La Fundación Cullunche, una de las tantas ONG en Mendoza que trabajan por los derechos de los animales, contó que la Policía Rural hace un buen trabajo pero pidieron que el Ministerio de Seguridad tenga un lugar para llevar a los animales cuando estos casos ocurren.

"El domingo pasó que no había lugar para ubicar a estos animales. Hay que construir canileras, hasta que se le pueda dar tránsito cuando el juez lo autorice. El domingo se hizo cargo de los perros la Policía, aunque en otros casos son los particulares o las organizaciones protectoras de animales las que se hacen cargo", dijo Jennifer Ibarra, de la organización, en diálogo con Canal 7.

Además, explicó que con el tiempo -y la concientización- se han ido reduciendo la cantidad de estas actividades ilegales, como las peleas de gallos o de pájaros 7 cuchillos, pero que siguen existiendo.