Contrabando en Los Libertadores

Rescataron 50 aves que eran traficadas desde Argentina a Chile en cajitas de jugo

La Aduana chilena incautó las aves en el Paso Cristo Redentor. Entre ellas había especies en peligro como el cardenal amarillo

Pablo Abihaggle
Detuvieron a contrabandistas de aves en el Paso Cristo Redentor. Las llevaban en cajas de jugo.

La Aduana de Chile incautó este miércoles 50 aves silvestres que eran contrabandeadas desde Argentina hacia Chile por el Paso Cristo Redentor, según informaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. Eran trasladadas en pequeñas cajas plásticas de jugo en condiciones de hacinamiento extremo.

Luego del operativo, las autoridades chilenas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dieron aviso al Senasa y al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, que activó sus protocolos de asistencia a través de la Dirección de Biodiversidad.

A la izquierda una de las aves incautadas y a la derecha la forma en que eran trasladadas.

Personal de Guardaparques de alta montaña participó en la recepción de los animales y brindó las primeras atenciones de emergencia, para luego coordinar con el Departamento de Fauna Silvestre el traslado de las aves al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de YPF, donde continuaron recibiendo cuidados especializados.

“Este operativo nos recuerda la enorme gravedad del tráfico de fauna, una práctica ilegal que no solo atenta contra nuestra biodiversidad sino también contra la vida misma de los animales. Seguiremos trabajando junto a las autoridades nacionales y provinciales para buscar frenar este delito ambiental”, destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Algunas de las aves incautadas en el Paso Cristo Redentor a contrabandistas.

Las aves incautadas en el Paso Cristo Redentor

Entre los ejemplares se constataron especies en peligro de conservación, como el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), además de otras protegidas en Argentina:

  • Reina mora (Cyanocompsa brissonii)
  • Cardenal copete rojo (Paroaria coronata)
  • Cabecita negra (Spinus magellanicus)
  • Corbatita (Sporophila caerulescens)
  • Jilguero dorado (Sicalis flaveola)
  • Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus)
  • Jilguero español (Carduelis carduelis).

El jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo, destacó que “la presencia de especies en peligro como el cardenal amarillo refuerza la necesidad de actuar con rapidez y coordinación. El esfuerzo conjunto permitió que muchas de estas aves sobrevivieran y hoy estén recibiendo la atención adecuada”.

