Ataques de gavilanes: entre el temor vecinal por estas aves rapaces y el llamado a la convivencia

Gavilán mixto, ave rapaz que habita el Gran Mendoza Este tipo de aves anidan en árboles de gran altura como pinos, eucaliptus o palmeras. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Frente a estas denuncias, desde el área de Fauna del Gobierno de Mendoza confirmaron que ya están trabajando en el caso y podrían relocalizar el nido de gavilanes que habita en un pino de la casa de la familia, ubicada cerca de la plaza Chamorro.

El jefe de Fauna provincial, Adrián Gorrindo, remarcó que, si bien no se registran aumentos significativos de denuncias por ataques, sí ha crecido visiblemente la población de gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) en zonas urbanas del Gran Mendoza, gracias a las condiciones favorables que ofrecen para su hábitat.

Históricamente, el gavilán mixto evitaba las zonas urbanas, pero en los últimos 15 años se adaptó a vivir en ciudades de toda Sudamérica Históricamente, el gavilán mixto evitaba las zonas urbanas, pero en los últimos 15 años se adaptó a vivir en ciudades de toda Sudamérica

“En el 90% de las plazas del Gran Mendoza habita al menos una pareja de gavilanes. Estos animales se sienten atraídos por la disponibilidad de alimento, como palomas, catas o roedores, y por la existencia de árboles altos para anidar. Son parte de nuestra fauna silvestre y cumplen un rol ecológico clave”, subrayó Gorrindo.

¿Los gavilanes mixtos son agresivos?

Según Agustín Zarco, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet, lo que los vecinos describen no es un “aguilucho” sino un gavilán mixto, un ave rapaz diurna frecuente en Mendoza.

“Es un ave muy atractiva, con hombros rojizos y cola blanca y negra. Históricamente evitaba las zonas urbanas, pero en los últimos 15 años se ha adaptado a vivir en ciudades de toda Sudamérica. Es el principal depredador de las palomas, y por eso su presencia ha aumentado”, explicó el especialista.

Zarco explicó que los ataques probablemente no son de gavilanes mixtos adultos, sino de juveniles en etapa de emancipación, cuando los padres los expulsan del nido al terminar la temporada reproductiva.

“Los gavilanes juveniles comienzan a practicar conductas adultas, como lanzar ataques a potenciales predadores. No buscan cazar personas ni gatos domésticos, sino que actúan por instinto. No hay intención de daño real. Aunque pueden asustar, no son una amenaza a las personas”, aseguró en diálogo con Radio Nihuil.

El investigador del Conicet afirmó que "no son aves que generen mayores problemas, el gavilán mixto hoy es un bicho más de la fauna de zonas urbanas".

Una fauna silvestre creciendo en zonas urbanas

Desde Fauna provincial enfatizan que la presencia de gavilanes es más beneficiosa que peligrosa y que no se justifica su retiro automático ante cada incidente.

“No pretendemos justificar ataques, pero tampoco podemos retirar cada ejemplar por una reacción instintiva. Sacar un gavilán de su hábitat urbano sólo abre lugar a que otro lo reemplace. Además, muchos terminan heridos o muertos por armas de aire comprimido o piedras. Debemos aprender a convivir con estas aves”, remarcó Gorrindo.

El funcionario agregó que cada intervención implica una logística compleja: identificar si hay pichones, capturar toda la familia de esa ave, rehabilitar a los juveniles sin contacto humano y reinsertarlos. Todo eso se evalúa sólo en casos excepcionales.

Gorrindo recomendó: “Hay que proteger a las personas, pero también respetar a los animales. Usar sombrero, evitar acercarse a zonas de nidificación y enseñar a los niños a observar sin interferir son medidas simples que pueden evitar conflictos”. Sobre todo -aportó- en época de reproducción de la especie "que va de julio a noviembre y en septiembre hace un pico; se vuelven más territoriales y cuidan y protegen más su nido".

Tanto Zarco como Gorrindo coincidieron en un punto clave: la creciente presencia de aves rapaces en las ciudades es un indicador de que el ecosistema urbano está en equilibrio.

¿Y lo de usar sombrero? Parece que eso disminuye la probabilidad de ataques por parte de estos animales.

Los gavilanes mixtos son aves protegidas

“La fauna silvestre que nos rodea -zorros, lechuzas, búhos, gavilanes- no es un problema, sino parte del ambiente sano que todos queremos. Si hay aves rapaces significa que hay cadena trófica o alimenticia, y eso es positivo. La clave es la educación y la convivencia responsable”, reflexionó Gorrindo y recordó que el gavilán mixto es un ave protegida por la Ley Nacional de Fauna Silvestre 22.421 y la Ley Provincial 4.602.

Ya el año pasado, en el marco de un operativo de rescate y liberación de cuatro gavilanes en el Gran Mendoza, el director de Biodiversidad y Ecoparque del Gobierno provincial, Ignacio Haudet, había declarado que "cada especie cumple un rol clave dentro de un sistema complejo; que desaparezca uno de los eslabones no es algo que nos podamos permitir y estamos trabajando para que eso no ocurra".

Y por ello desde Fauna abogan a una convivencia sana y responsable con las aves rapaces. "Proteger nuestra biodiversidad es una apuesta no sólo al futuro sino también nos permite entender nuestro presente, ver cómo nos estamos relacionando con el resto de las especies de la naturaleza, entendiendo cómo nuestra presencia está afectando a otros seres vivos".

Si bien no hay estadísticas sobre la cantidad de gavilanes mixtos que habitan la Ciudad de Mendoza, es visible el aumento de la presencia de la especie en todo el Gran Mendoza en los últimos 10 años.

El Departamento de Fauna de la provincia recibe en promedio un llamado al mes por situaciones referidas al ataque de aves, "pero nada que no se solucione va más allá de mediante una charla informativa", observó Adrián Gorrindo, responsable del área.

Y advirtió: "Lo que sí recibimos semanalmente son avisos por rescates de gavilanes atacados, heridos, mayormente por armas de aire comprimido. Algunos ejemplares logramos que sean recuperados y reinsertados en el ambiente natural, otros no superan la agresión y mueren".

Aves que controlan plagas como roedores o palomas

El episodio en el barrio Sanidad en Ciudad de Mendoza deja una lección que va más allá del susto: la necesidad de repensar la relación de los mendocinos con la naturaleza que también habita nuestro lugar.

Si bien, por su instinto natural, estas aves rapaces tienden a acercarse a seres vivientes en movimiento, en el caso de que un gavilán mixto vuele cerca de una persona, "con sólo espantarlo o tirarle agua será suficiente para que no vuelva, ya que es una especie muy inteligente y adaptada al medio urbano", aconsejaron los expertos.

Comprender el rol que tienen especies como el gavilán mixto en el control de plagas como roedores o palomas y su valor ecológico es, para los especialistas y las autoridades, el primer paso para evitar reacciones impulsivas y construir una sociedad más respetuosa con su entorno.

“No estamos ante un animal peligroso. Estamos ante una oportunidad educativa”, reflexionó Adrián Gorrindo. “El gavilán mixto vino para quedarse, lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con él como parte de una ciudad más diversa, más verde y más viva”, concluyó.

