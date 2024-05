Ya vuelan en libertad cuatro gavilanes víctimas de la caza furtiva que fueron rescatados y recuperados

Gavilán rescatado.jpg Una de las aves liberadas.

Las liberaciones se realizaron en el Parque Central de Ciudad y en Dorrego. Formaron parte de ambos eventos, además de funcionarios de los organismos mencionados, representantes de los municipios de Ciudad de Mendoza y de Guaymallén.

El daño que produce la caza furtiva

Durante la liberación, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, aseguró: “Proteger nuestra biodiversidad es una apuesta no solo al futuro sino también nos permite entender nuestro presente. Ver cómo nos estamos relacionando con el resto de las especies de la naturaleza, entendiendo cómo nuestra presencia está afectando a otros seres vivos es fundamental para poder establecer políticas ambientales estratégicas. Cada especie cumple un rol clave dentro de un sistema complejo, que desaparezca uno de los eslabones no es algo que nos podamos permitir y estamos trabajando para que eso no ocurra”.

Los gavilanes mixtos liberados fueron rescatados en diferentes ocasiones y circunstancias, meses atrás, víctimas de heridas, algunas de ellas ocasionadas por el uso indebido de rifles de aire comprimido. Luego de un cuidadoso trabajo de recuperación y rehabilitación por parte del equipo de veterinarios de la Fundación Cullunche y otros especialistas, las aves fueron liberadas en zonas aledañas a los sitios donde fueron rescatadas, a fin de que reintegren a su hábitat urbano y sigan cumpliendo con su rol ecosistémico.

Además, se les colocó un microchip que permitirá tener un buen seguimiento de estos cuatro ejemplares, para posibilitar mayor protección.

Al igual que otras aves rapaces, el gavilán mixto es una especie muy importante para mantener el equilibrio natural de los ecosistemas, y en especial, para el ambiente urbano, por su rol como controlador natural de plagas de roedores o palomas.

Por eso, desde la Subsecretaría de Ambiente y de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección de las aves rapaces se pide no dañarlas. Si bien, por su instinto natural, tienden a acercarse a seres vivientes en movimiento, en el caso –muy poco frecuente– de que vuele cerca de humanos, con solo espantarlas o tirarles agua será suficiente para que no vuelvan. Es una especie muy inteligente y adaptada al medio urbano.

Protegidos por la ley de Fauna Silvestre

Los gavilanes mixtos, halcones, águilas, lechuzas y otras aves rapaces nativas están protegidas por la Ley Nacional de Fauna Silvestre 22421 y la Ley provincial 4602. Asimismo en Mendoza, su protección está contemplada por la Ley provincial 7.308 y el Decreto reglamentario 1890 del 2005. Por ello, causarles cualquier daño o ataque está penado por ley y se considera un delito.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de la Provincia se solicita a la ciudadanía avisar al 911 ante la presencia de ejemplares pichones o adultos heridos. Ante casos de personas que estén atacando o lastimando a ejemplares de la fauna autóctona, ingresar en el portal de denuncias de la Subsecretaría de Ambiente.