Denunciaron abuso sexual a una nena en una escuela y familiares golpearon a los docentes

La historia comenzó el viernes cuando se radicó una denuncia penal por abuso sexual. En esa acusación, los padres de la niña de 9 años aseguraron que una persona habría tocado en sus partes íntimas a la menor de edad cuando estaba en la escuela pública Abraham Lemos, ubicada en Los Corralitos, de la cual es alumna.

Además de la denuncia penal, este lunes cerca de las 7.30 familiares de la niña -padres y hermanos, entre ellos- se hicieron presentes en la puerta del establecimiento educativo ubicado en calle Severo del Castillo reclamando Justicia por el abuso sexual.