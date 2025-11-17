Una caótica situación se vivió en las primeras horas de la mañana de este lunes en una escuela ubicada en Guaymallén. Luego de enterarse de una denuncia por un presunto abuso sexual que habría sufrido una alumna de 9 años, familiares llegaron al establecimiento y protagonizaron una agresión a personal de la institución.
Denunciaron abuso sexual a una nena en una escuela y familiares golpearon a los docentes
La historia comenzó el viernes cuando se radicó una denuncia penal por abuso sexual. En esa acusación, los padres de la niña de 9 años aseguraron que una persona habría tocado en sus partes íntimas a la menor de edad cuando estaba en la escuela pública Abraham Lemos, ubicada en Los Corralitos, de la cual es alumna.
Además de la denuncia penal, este lunes cerca de las 7.30 familiares de la niña -padres y hermanos, entre ellos- se hicieron presentes en la puerta del establecimiento educativo ubicado en calle Severo del Castillo reclamando Justicia por el abuso sexual.
La manifestación terminó con una trifulca que derivó en la intervención de personal policial ya que agredieron a una maestra de tercer grado y una auxiliar de dirección, según informaron fuentes policiales. Ambas trabajadoras de la escuela sufrieron lesiones leves como golpes y escoriaciones.
Respecto de la denuncia por abuso sexual, el caso todavía no tiene detenidos pero se cree que habría sido cometido por un trabajador de la construcción ya que la escuela se encuentra en obras para ampliar la cantidad de aulas. Está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, además de la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para haber los abordajes correspondientes en la presunta víctima.