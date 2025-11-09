Entre 18 y 20 años de prisión. Esas duras penas fueron las que pidieron los acusadores en el juicio contra un profesor de Kung Fu acusado de abusar sexualmente de 5 alumnos en una academia ubicada en Chacras de Coria. En los próximos días será el turno de su abogado defensor y luego se conocerá la sentencia.
Pidieron 20 años de cárcel para el profesor de Kung Fu acusado de abuso sexual a 5 alumnos
Finalizaron los alegatos de la acusación con duros pedidos de pena para el instructor de 34 años acusado por 5 hechos de abuso sexual
Luego de más de 2 meses de juicio donde se reprodujeron varios testimonios -entre ellos los de la víctimas y del acusado- y hasta se realizó una inspección ocular en la academia de Chacras de Coria, el miércoles pasado comenzó la etapa de alegatos en el proceso.
El primer turno fue para la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto, quien sostuvo la acusación en los 5 hechos de abuso sexual y solicitó una pena de 18 años de cárcel. Mientras que los abogados querellantes, Mariano Tello y José Luis Calvo, elevaron el pedido a 20 años de prisión.
El juicio contra el profesor de Kung Fu continuará en los próximos días con los alegatos de su abogado defensor. Se prevé que pedirá la absolución de su cliente ya que el propio instructor declaró en el debate negando los hechos que le endilgan. Tras esto, los jueces Mauricio Juan, Ariel Spektor y Carmen Magro serán los encargados de dictar sentencia.
El profesor de kung fu denunciado por abuso sexual
El hombre de 34 años era instructor de Kung Fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.
El modus operandi era el mismo: llevaba a los alumnos de Kung Fu a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- las terminaba vejando.
La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó una ola de acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habría ocurrido en 2015.