El asesino de abusadores que fue condenado a prisión perpetua

patrick drum crimen 2 El hombre que asesinaba a los abusadores.

El trauma antes de los asesinatos

Patrick Drum creció en un entorno disfuncional. Sus padres eran adictos a las drogas y se divorciaron poco después de su nacimiento. Él y sus dos hermanos mayores terminaron en hogares estatales. A los 6 años, presenció cómo su padre abusaba sexualmente de una adolescente, un evento que lo marcó profundamente.

A los 10 u 11 años, sufrió un abuso sexual propio: un hombre de unos 30 años lo emborrachó con whisky y lo obligó a realizarle sexo oral.

Pasaron años de entrar y salir de la cárcel durante su adolescencia. Para 2009, Patrick Drum parecía encaminarse. Vivía en un albergue, trabajaba como lavaplatos y jornalero en una granja orgánica.

Incluso 2011, un diario lo perfiló como un exconvicto inspirador. Fundó un equipo de boxeo en un colegio comunitario y entrenó a jóvenes de entornos difíciles, actuando como mentor protector, especialmente de mujeres y niños. Pero todavía había algo oscuro.

patrick drum crimen 3 El asesino Patrick Drum fue condenado a prisión perpetua.

Los asesinatos

Patrick Drum se había enterado de que dos adolescentes que conocía habían sido abusados por Jerry Wayne Ray y planeó la venganza durante años. Tenía la convicción de que el Estado fallaba en proteger a los niños.

El 2 de junio de 2012, Patrick Drum mató a su compañero de habitación, Gary Lee Blanton (28) , un abusador sexual con condena cumplida. Robó un arma y le disparó múltiples veces en la oscuridad. Dejó una nota titulada "Declaraciones" con un caramelo de escorpión, simbolizando hombres protectores.

Al día siguiente, irrumpió en la casa de Jerry Wayne Ray (57) y le disparó. Dejó otra nota idéntica en el buzón. Planeaba matar hasta 60 abusadores sexuales, enfocándose en aquellos con cargos graves

Pero fue arrestado ese mismo día tras una cacería humana con 65 policías de Estados Unidos. Confesó inmediatamente y admitió que continuaría matando si no lo hubieran detenido. Fue sentenciado a cadena perpetua en septiembre de ese año.

Durante la audiencia, el asesino ofreció una disculpa mínima, llamando el dolor de las familias "daño colateral" y diciendo: "En cuanto a los hombres mismos, las acciones hablan más que las palabras".