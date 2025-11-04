Estuvo prófuga tras atacar a su pareja y cortarle los testículos

Jeanita Hopings 2 La mujer que protagonizó el violento ataque contra su pareja.

El ataque a su pareja

Jeanita Hopings tenía un historial de infracciones menores, principalmente relacionadas con multas de tráfico y delitos menores. A sus 45 años, mantenía una relación romántica con la víctima, un hombre cuya identidad se ha mantenido en reserva.

Todo comenzó alrededor de las 22. Jeanita Hopings, presuntamente en un arrebato de ira, pateó con fuerza la puerta de la casa. Su pareja bajó del primer piso, apurado y desnudo, tras escuchar el ruido.

Sin mediar palabra, la mujer lo agredió con un elemento desconocido cortando su escroto y dejando el testículo "claramente expuesto" por la laceración profunda. La víctima, sangrando profusamente, logró alertar a los vecinos, quienes llamaron al 911.

Paramédicos lo transportaron de urgencia al hospital local, donde fue sometido a cirugía reconstructiva para reparar el daño graveen sus testículos, que podría haber resultado en infertilidad permanente o complicaciones psicológicas a largo plazo.

El misterio tras la captura de la mujer

La policía de Estados Unidos emitió inmediatamente una orden de arresto contra Jeanita Hopings por cargos graves. Las autoridades la catalogaron como "peligrosa" y "armada y potencialmente violenta".

El 10 de octubre, Jeanita Hopings se presentó voluntariamente y fue liberada bajo fianza. El 28 de octubre los fiscales anunciaron la retirada total de la acusación por "falta de evidencia suficiente para proceder". Fuentes cercanas al caso rumorearon sobre una posible reconciliación entre la pareja o presiones externas, como un acuerdo extrajudicial.