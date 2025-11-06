Su posición entre América del Norte y Europa, junto con sus abundantes recursos naturales, ha convertido en esta isla en un punto clave para las potencias mundiales desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
La isla más grande del planeta Tierra abunda en recursos y está en la mira de las potencias
Groenlandia es la isla mas grande del planeta Tierra pertenece al Reino de Dinamarca, pero goza de un amplio grado de autonomía. Su territorio se encuentra en una zona crucial para las rutas aéreas y marítimas que conectan ambos lados del Atlántico.
La importancia de esta isla estratégica no es nueva. En 1946, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry S. Truman, ofreció 100 millones de dólares al Reino de Dinamarca para comprar Groenlandia.
Durante la Guerra Fría, el valor militar de este este país aumentó debido a su cercanía con el Ártico y la Unión Soviética. Estados Unidos estableció allí la base aérea de Thule, aún en funcionamiento, como parte de su sistema de defensa y monitoreo ante posibles amenazas nucleares.
Los recursos que posee la isla mas grande del planeta Tierra
Más allá de su posición geográfica, el interés por este país también se debe a su potencial mineral. A medida que el deshielo del Ártico avanza, salen a la luz reservas de tierras raras, uranio, zinc, cobre, oro y hierro, minerales esenciales para la industria tecnológica y la transición energética global.
Estas riquezas podrían transformar la economía local y atraer inversiones internacionales, aunque también generan debate sobre el impacto ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales.
Hoy, Groenlandia se encuentra en el centro de una nueva competencia geopolítica. Estados Unidos, China y Rusia observan la región con creciente interés, tanto por sus recursos como por las rutas marítimas que el deshielo podría abrir en el futuro. La isla se ha convertido en una pieza clave en el tablero del Ártico, donde la ciencia, la economía y la estrategia militar se entrelazan.