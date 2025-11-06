Video: un jubilado le dio una tremenda trompada a una joven por estacionar mal

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, vestido con una campera roja, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella.

Lejos de hacerse problema por tener la cámara por delante, el jubilado le pegó una trompada en la cara. La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la piña le había cortado el labio.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo, mostrá la cara”, le gritó ella desde la vereda. La frase provocó una nueva respuesta violenta por parte del hombre.

El episodio tuvo lugar en Villa del Parque, donde el jubilado agredió a la chica luego de acusarla de haber dejado su auto mal estacionado frente a su garaje. Según… pic.twitter.com/NFZ5YdHbQa — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 6, 2025

El jubilado salió agresivamente desde su casa, empujó a su pareja y corrió violentamente el portón que la separaba de la joven. “Andá a la p... que te parió, me tenés podrido”, le gritó.

Un hombre que cruzaba la calle logró detenerlo, mientras la joven gritaba de pánico. “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”, le dijo al joven que intentaba calmar las aguas.

"Es una p.. de mier...“, con esa violenta frase, el jubilado se retiró hacia el interior de su casa, acompañado de su mujer.

Unas horas después se supo que la víctima se llama Agustina, que tiene 23 años y que todo comenzó cuando el hombre le pegó, primero con una bolsa de basura y luego una patada, a su auto.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, contó Agustina.

jubilado2 Sacado. Un jubilado no pudo contener su ira y agredió a una joven de 24 años.

La joven de 23 años contó que su vecino argumentó la agresión en que "no podía salir" y que cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, le pegó. “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”.

Después de varias horas, el fiscal dio la orden de que otro patrullero se lo llevara. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, dijo la joven.

En esa misma línea, remarcó: “Es una persona violenta, empujó a la mujer, empujó el portón para poder pegarme a mí. Por suerte estaba ese chico que lo frenó, porque no me daba la fuerza para frenarlo”.

Además, agregó: “Él no habla con nadie, las primeras veces intenté saludarlo como al resto de los vecinos, pero él nunca saludó. Sale con la cabeza agachada. Nunca tuve ninguna charla de nada, es una persona mala onda”.

Fuente: tn.com.ar